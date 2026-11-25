В Алматинском метро обычная проверка обернулась неожиданной находкой и вызовом оперативников, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 25 ноября 2026 года в пресс-службе Департамента полиции (ДП) города, инцидент произошел на станции "Бауыржан Момышулы".

"При досмотре пассажира сотрудники полиции обнаружили в его рюкзаке магазин с 29 патронами калибра 5,45 мм. Подозрительную находку выявили при проверке через рентген-телевизионную установку. На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Молодого человека передали в полицию Ауэзовского района для дальнейшего разбирательства", – говорится в сообщении.

4 ноября в полиции Алматы рассказали о задержании в метро молодого человека с оружием – кастетом. 5 ноября на станции метро "Райымбек батыр" алматинка заявила сотрудникам о наличии взрывного устройства. Также на станции "Абай" у пассажира нашли нож. У другого пассажира метро нашли два патрона калибра 5,45 миллиметра.