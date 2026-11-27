Казахстанским дальнобойщикам придется изменить маршруты из-за закрытия границы России и Эстонии
Фото: gov.kz
Министерство транспорта Казахстана выступило с обращением об ограничениях на автомобильное сообщение на российско-эстонской границе, сообщает Zakon.kz.
Cогласно официальной публикации, с 1 декабря 2026 года автомобильное сообщение через пункты пропуска на российско-эстонской границе будет приостановлено. Ограничения вводятся первоначально на шесть месяцев.
"В связи с этим казахстанским перевозчикам, осуществляющим международные автомобильные перевозки в европейском направлении, а также участникам внешнеэкономической деятельности необходимо учитывать предстоящие ограничения при планировании маршрутов движения".Пресс-служба Министерства транспорта РК
Специалисты подчеркивают, что особое внимание следует обратить перевозчикам, транспортные средства которых уже находятся в пути или планируют прибыть к указанным пунктам пропуска к 1 декабря текущего года.
Им рекомендуется заблаговременно скорректировать маршруты следования и предусмотреть альтернативные варианты пересечения границы во избежание задержек и дополнительных расходов.
Ранее мы писали, что представители Казахстана и Китая обсудили расширение грузоперевозок и развитие транспортной инфраструктуры.
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