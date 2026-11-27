Алмалинский районный суд Алматы рассмотрел уголовное дело в отношении Санжара Бокаева, Мадияра Калменова и Улана Нусипкожи, сообщает Zakon.kz.

Их обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 190 УК), легализации денежных средств, полученных преступным путем (ст. 218 УК), организации кражи (ст. 188 УК), организации незаконной порубки деревьев (ст. 340 УК) и распространении заведомо ложной информации (ст. 274 УК).

Хищение и легализация денежных средств

Согласно приговору суда, в 2018 году Бокаев, занимая должность советника генерального директора АО "КазТрансГаз", организовал заключение профсоюзом работников компании двух договоров на проведение международного автопробега на общую сумму 86,9 млн тенге.

Один из договоров на сумму 47,9 млн тенге был заключен с ТОО "BM Trust", руководителем которого являлся племянник Бокаева – Калменов. При этом фактическую организацию автопробега осуществляло ТОО "We Can".

В результате завышения стоимости услуг и перечисления средств за фактически не выполненные работы похищено 42,2 млн тенге.

Указанные обстоятельства установлены на основании договоров, сметной документации, банковских выписок, заключения судебно-экономической экспертизы и показаний свидетелей.

Часть похищенных средств направлена на приобретение оборудования, аренду производственных помещений и организацию мебельного производства под брендом "Art Romance". Поступления от реализации мебели составили около 9,7 млн тенге.

Организация кражи гранитных плит

В сентябре 2025 года Бокаев совместно с Нусипкожой организовал хищение 12 гранитных плит стоимостью 1,3 млн тенге с объекта реконструкции русла реки Үлкен Алматы.

"Привлеченные ими лица за денежное вознаграждение вывезли плиты к мастерской по изготовлению надгробных памятников. Впоследствии Б. опубликовал видеозапись произошедшего в Instagram как самостоятельно выявленный факт хищения". Пресс-служба суда

Организаторская роль Бокаева установлена на основании переписки с непосредственным исполнителем кражи, обнаруженной в мобильном телефоне Бокаева. Из ее содержания следует, что Бокаев координировал действия исполнителя.

Кроме того, исследована аудиозапись телефонного разговора от 10 сентября 2025 года, в котором обсуждалась организация хищения гранитных плит. Принадлежность голоса Бокаева подтверждена судебной видеофонографической экспертизой.

Эти обстоятельства согласуются с показаниями свидетелей, видеозаписями, материалами осмотра мобильных телефонов.

Организация незаконной порубки деревьев

В октябре 2025 года Бокаев и Нусипкожа организовали незаконную порубку и повреждение 16 деревьев в роще Баума в возрасте от 21 года до 150 лет. Причиненный ущерб составил 213 тыс. тенге.

По указанию Бокаева была организована вырубка деревьев. Денежные средства переданы непосредственно исполнителю Х.

После вырубки Бокаев и Нусипкожа прибыли на место происшествия, провели видеосъемку и опубликовали материал, в котором произошедшее связывалось с деятельностью строительной компании и подготовкой территории под жилищное строительство.

Обстоятельства организации вырубки установлены на основании показаний непосредственных исполнителей, телефонной переписки, сведений об абонентских соединениях, вещественных доказательств и признательных показаний Н. Непосредственные исполнители незаконной порубки деревьев ранее осуждены судом Турксибского района города Алматы.

Распространение заведомо ложной информации

"Судом были исследованы опубликованные Б. и Н. видеоматериалы о расходовании бюджетных средств". Пресс-служба суда Алматы

В одном из видеороликов сообщалось о выделении около 1 млрд тенге на ремонт двух пешеходных переходов в Алматы. Однако конкурсная документация предусматривала капитальный ремонт десяти объектов.

В другой публикации расходы на комплексную реконструкцию территории выставочного комплекса "Атакент" на сумму свыше 10 млрд тенге представлены как расходы исключительно на уличное освещение. Фактически проект включал строительство фонтанных комплексов, инженерных сооружений, систем полива, озеленение, обновление покрытий и другие работы.

Недостоверность опубликованных сведений установлена путем сопоставления видеоматериалов с конкурсной и проектной документацией, сведениями портала государственных закупок, показаниями свидетелей и заключениями экспертов.

Бокаев, ранее занимавший руководящие должности в государственных органах, работавший в квазигосударственном секторе и партии "Нур Отан", обладал профессиональным опытом и знаниями порядка организации государственных закупок.

Кроме того, в его мобильном телефоне обнаружена переписка с приложенной конкурсной документацией по капитальному ремонту пешеходных переходов, содержащей сведения о количестве объектов и предусмотренных работах.

Эти обстоятельства свидетельствуют об осведомленности Бокаева о фактическом содержании конкурсной документации и опровергают доводы о возможном заблуждении.

Позиции сторон

Государственный обвинитель просил назначить :

Бокаев – 12 лет лишения свободы с лишением права заниматься определенными видами деятельности в сфере СМИ, социальных сетей, журналистики, блогинга и публичной деятельности сроком на 10 лет.

Калменов – 7 лет лишения свободы.

Нусипкожа – 2 года 6 месяцев ограничения свободы с соответствующим запретом сроком на 5 лет.

По эпизоду легализации денежных средств прокурор просил освободить Бокаева и Калменова от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.

Бокаев и Калменов вину не признали. Сторона защиты оспаривала предъявленное обвинение и просила вынести оправдательный приговор.

Нусипкожа полностью признал вину, раскаялся и просил назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Приговор суда

Судом Санжар Бокаев признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 190 ч. 4 п. 2, ст. 218 ч. 2 п. 1, ст. 28 ч. 3 – ст. 188 ч. 2 п. 1, ст. 28 ч. 3 – ст. 340 ч. 3 п. 1 и ст. 274 ч. 2 п. 1, 3 УК РК. По совокупности правонарушений, путем частичного сложения наказаний, Б. назначено 10 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью в сфере СМИ, социальных сетей, журналистики, блогинга и публичной деятельности сроком на 10 лет. По ст. 218 ч. 2 п. 1 УК РК Б. освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.

Мадияр Калменов признан виновным по ст. 190 ч. 4 п. 2 УК РК, ему назначено 6 лет 6 месяцев лишения свободы. По ст. 218 ч. 2 п. 1 УК РК К. освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.

Улан Нусипкожа признан виновным по ст. 28 ч. 3 – ст. 188 ч. 2 п. 1, ст. 28 ч. 3 – ст. 340 ч. 3 п. 1 и ст. 274 ч. 2 п. 1, 3 УК РК. По совокупности правонарушений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, Н. окончательно назначено 2 года 6 месяцев ограничения свободы с лишением права заниматься указанной деятельностью сроком на 5 лет, с установлением пробационного контроля и привлечением к принудительному труду.

С Бокаева и Калменова солидарно взыскано 42 177 137 тенге в пользу профсоюза работников АО "КазТрансГаз".

Частные постановления

Судом вынесены два частных постановления.

В адрес Министерства юстиции РК и Республиканской коллегии адвокатов: о недопустимом поведении ряда адвокатов стороны защиты и необходимости рассмотрения вопроса об их дисциплинарной ответственности.

В адрес АО "НК "QazaqGaz"": о недостаточном контроле за перечислением и расходованием денежных средств, направляемых на финансирование мероприятий через профсоюз работников АО, с указанием на необходимость устранения выявленных недостатков внутреннего финансового контроля.

Приговор не вступил в законную силу.

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