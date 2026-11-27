В Семее в рамках акции "Таза Қазақстан" с начала 2026 года вывезли более 90 тыс. кубометров мусора и ликвидировали почти 100 несанкционированных свалок, выявленных с помощью космического мониторинга. За загрязнение городской территории полиция составила 4249 протоколов, сообщает Zakon.kz.

Республиканская экологическая акция "Таза Қазақстан" в городе Семей набирает масштабы. Самый активный период пришелся на весенние субботники, которые проходили с 1 апреля по 30 мая 2026 года. За это время сотрудники городского акимата, государственных учреждений, представители бизнеса, ОСИ и КСК, жители частного сектора очистили от мусора более 200 тыс. кв. м территории.

На полигон твердых бытовых отходов вывезли 90 тыс. кубометров мусора. Из них более 50 тыс. кубометров пришлось на 94 свалки, выявленные в ходе космического мониторинга АО "Ғарыш Сапары". Все обнаруженные участки, как сообщает акимат города Семей, уже очищены.

"Космический мониторинг позволил обнаруживать скопления отходов за пределами привычных маршрутов городских уборочных бригад. Получилось так, что мусор искали не только там, где его привыкли замечать жители, но и на территориях, которые долго оставались вне поля зрения коммунальных служб", – пояснили в пресс-службе акимата Семея.

Фото: пресс-служба акимата г. Семея

Еще одно направление акции – озеленение. В 2026 году в Семее по инициативе городского акимата высадили 8 тыс. саженцев лиственных и хвойных деревьев. Весной Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области Абай выделило городу 3775 саженцев различных пород. Их распределили между государственными учреждениями, ОСИ, КСК и школами.

"Для города с жарким летом и продолжительными периодами без осадков судьба молодых деревьев во многом зависит от последующего ухода: регулярного полива, защиты и своевременного восстановления высаженных саженцев. Мы постарались обеспечить полив и создать условия для приживаемости", – отметили в акимате.

Отдельная часть экологической кампании – контроль за нарушителями. С начала 2026 года участковые инспекторы полиции составили 4249 протоколов по фактам загрязнения городской территории.

В ходе акции "Таза Қазақстан" в Семее на регулярной основе убирали улицы, парки и общественные пространства, приводили в порядок арыки и дворовые территории.

Фото: пресс-служба акимата г. Семея

Для более качественного содержания дорог и санитарной очистки города подрядные организации обновили техническую базу и закупили новую специализированную технику. Среди них ваккумно-подметальные машины, мусоровозы, погрузчики и машины для уборки тротуаров.

"В рамках экологической акции "Таза Қазақстан" и поручения акима области Абай необходимо и дальше усиливать работу по обеспечению чистоты города. Улицы и дворы Семея должны быть всегда чистыми и комфортными для жителей. Работа в этом направлении будет продолжена на системной основе. Подрядные организации должны ответственно подходить к своим обязанностям и обеспечивать полноценную работу техники", – отметил аким Семея Адлет Кожанбаев.

Работа в данном направлении будет продолжена в соответствии с планом действий по реализации Концепции развития экологической культуры "Таза Қазақстан" на 2024-2029 годы, заключили в акимате города Семея.