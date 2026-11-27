Защита здоровья граждан и повышение качества медицины стали главными темами круглого стола "Профессиональный статус медработников: региональная практика и системные решения" в Астане 26 ноября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В общереспубликанской дискуссии приняли участие депутаты Курултая, представители министерств, общественных объединений и профессиональных ассоциаций из всех регионов страны.

О важности открытого диалога между законодателями, профильными ведомствами и медицинским сообществом сказал модератор круглого стола, заместитель председателя партии "Әділет" Нурсултан Байтилесов. Он подчеркнул, что укрепление правового статуса медработников – это прежде всего гарантия безопасности и качественной медицинской помощи для каждого гражданина.

Обращаясь к участникам круглого стола, инициатор законопроекта Дана Медеуова сообщила о том, что проведены экспертные обсуждения и опросы представителей медицинского сообщества.

"Сегодня мы вновь выходим на прямой диалог с врачами из всех регионов страны, чтобы понять, какие вопросы и проблемы волнуют вас, уважаемые коллеги, и какие изменения вы считаете необходимыми внести в законопроект", – пояснила депутат.

Фото: партия "Әділет"

Обеспечить пациентов качественной и доступной помощью невозможно без решения проблемы дефицита медицинских кадров, актуальной для всех регионов страны. Своё видение ситуации представил Талгар Абилов, ректор Западно-Казахстанского медицинского университета им. Марата Оспанова.

О необходимости усилить работу по укреплению авторитета и повышению престижа труда медработников высказался заведующий по организационно-методической работе онкологического центра Северо-Казахстанской областной многопрофильной больницы Ермек Абдримов, отметив, что особое внимание необходимо уделить созданию условий для профессионального становления молодых специалистов.

"Важно обеспечить безопасные условия труда и способствовать формированию в обществе культуры уважения к медицинской профессии", – поддержала коллегу акушер-гинеколог высшей категории из Восточно-Казахстанская области Надира Слямханова.

Фото: партия "Әділет"

Продолжая мысль о повышении престижа профессии, эксперт из Алматы Айгул Шалбаева предложила на законодательном уровне защитить профессиональную репутацию медиков от необоснованной критики и травли в интернете.

Участники встречи сошлись во мнении, что привлечь и удержать специалистов в отрасли можно только через повышение статуса самой профессии.

Одной из ключевых тем дискуссии стали также вопросы совершенствования законодательства в формировании справедливого подхода к оценке деятельности медицинских работников.

Так, председатель регионального Совета по вопросам образования и здравоохранения при Костанайском областном филиале Татьяна Булгацевич акцентировала внимание на введении отдельной законодательной нормы, закрепляющей принцип клинической автономии врача и его право на самостоятельное профессиональное решение при оказании медицинской помощи.

Фото: партия "Әділет"

В свою очередь, рассмотреть вопросы объективной оценки действий медицинских работников при проведении экспертиз предложила директор Городской поликлиники № 5 г. Астаны, врач высшей категории Алтыншаш Табулдина. В частности, она остановилась на необходимости привлекать к таким экспертизам профильных специалистов и исходить из того, что ответственность врача должна оцениваться с учетом как его личных действий, так и условий, в которых оказывалась медицинская помощь, включая возможные системные проблемы в организации здравоохранения.

Фото: партия "Әділет"

Эксперты выработали единую позицию: обновление правовой базы должно сделать оценку деятельности медработников максимально прозрачной, профессиональной и справедливой.

В ходе последовавшей за докладами дискуссии участники поблагодарили депутата Дану Медеуову за инициативу разработать закон о профессиональном статусе и гарантиях медицинских работников. Принятие этого закона будет иметь важное значение для защиты интересов пациентов, повышения качества медицинской помощи и укрепления доверия граждан к системе здравоохранения.

Фото: партия "Әділет"

Подводя итоги круглого стола, инициатор законопроекта поблагодарила всех за конструктивный диалог и активную позицию. Она заверила, что все высказанные специалистами предложения и обозначенные проблемы будут изучены и учтены при дальнейшей работе над документом.

"Мы видим необходимость в скорейшем принятии нового закона, который позволит решить наиболее актуальные проблемы в сфере здравоохранения", – заявила Дана Медеуова.