Синоптики предупредили жителей четырех городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 29 ноября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу "Казгидромета", в воскресенье метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, ожидаются в Алматы, Шымкенте, Туркестане, а также ночью в Атырау.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Также в 17 областях Казахстана на 28 ноября объявили штормовое предупреждение.