Синоптики предупредили жителей трех городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 23 ноября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу "Казгидромета", в понедельник метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, ожидаются в Алматы и Жезказгане, а также ночью в Атырау.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

23 ноября почти во всем Казахстане ожидается непогода. Подробнее – по ссылке.