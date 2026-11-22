В Алматы и еще двух городах ожидается смог – предупреждение "Казгидромета"
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптики предупредили жителей трех городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 23 ноября 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Согласно прогнозу "Казгидромета", в понедельник метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, ожидаются в Алматы и Жезказгане, а также ночью в Атырау.
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
23 ноября почти во всем Казахстане ожидается непогода. Подробнее – по ссылке.
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