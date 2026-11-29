Сегодня, 29 ноября, в Атырауской области проходят внеочередные выборы депутатов маслихатов. С семи часов утра в регионе начали работу 278 избирательных участков, сообщает Zakon.kz.

С первых часов голосования жители области приходят на участки, чтобы отдать свои голоса за кандидатов. Среди избирателей – люди разных возрастов. Пенсионеры традиционно проявляют активность с раннего утра. Участвует в выборах и молодежь, в том числе 18-летние жители, которые впервые получили возможность проголосовать.

Фото: акимат Атырауской области

Некоторые избиратели приходят вместе с родными, превращая участие в выборах в семейное событие.

Фото: акимат Атырауской области

Голосование проходит в городе Атырау и семи районах области: Жылыойском, Индерском, Исатайском, Кызылкогинском, Курмангазинском, Макатском и Махамбетском.

Фото: акимат Атырауской области

Согласно информации Центральной избирательной комиссии, в Атырауской области насчитывается свыше 425 тысяч зарегистрированных избирателей.