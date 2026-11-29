Метели и снегопады ожидаются в Казахстане в последний день осени
Фото: akorda.kz
"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 30 ноября 2026 года, сообщает Zakon.kz.
В понедельник, 30 ноября, по прогнозу "Казгидромета", на всей территории Казахстана сохранится неустойчивая погода.
В северных, восточных и центральных регионах ожидаются снег и метели, в горных районах юго-востока – сильный снег. В южной половине страны пройдут осадки в виде дождя и снега.
По республике прогнозируются туман и гололед, на севере, юге и востоке страны – усиление ветра.
Ранее "Казгидромет" представил прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на 30 ноября – 4 декабря. В первые дни зимы в столице ожидаются морозы до -15°C, в Алматы дожди будут сменяться снегом, а в Шымкенте сохранится тепло до +12°C.
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