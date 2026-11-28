Метели и снегопады ожидаются в Казахстане 29 ноября
Фото: Zakon.kz
"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 29 ноября 2026 года, сообщает Zakon.kz.
В воскресенье, 29 ноября, по прогнозу "Казгидромета", на всей территории Казахстана сохранится неустойчивая погода.
В северной половине страны ожидаются снег и метели, в южной – осадки в виде дождя и снега.
По республике также прогнозируются усиление ветра, гололед и туман.
Ранее к жителям Алматы, Шымкента и еще двух городов обратился "Казгидромет".
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