"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 29 ноября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В воскресенье, 29 ноября, по прогнозу "Казгидромета", на всей территории Казахстана сохранится неустойчивая погода.

В северной половине страны ожидаются снег и метели, в южной – осадки в виде дождя и снега.

По республике также прогнозируются усиление ветра, гололед и туман.

Ранее к жителям Алматы, Шымкента и еще двух городов обратился "Казгидромет".