Непогода ожидается почти по всему Казахстану 23 ноября
Фото: unsplash
"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 23 ноября 2026 года, сообщает Zakon.kz.
В понедельник, 23 ноября, по прогнозу "Казгидромета", на большей части территории Казахстана ожидаются осадки в виде дождя и снега.
Лишь на крайнем востоке страны сохранится погода без осадков.
По республике также прогнозируются туман, гололед и усиление ветра.
Ранее синоптики поделились прогнозом погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на 23-27 ноября.
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