"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 23 ноября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В понедельник, 23 ноября, по прогнозу "Казгидромета", на большей части территории Казахстана ожидаются осадки в виде дождя и снега.

Лишь на крайнем востоке страны сохранится погода без осадков.

По республике также прогнозируются туман, гололед и усиление ветра.

Ранее синоптики поделились прогнозом погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на 23-27 ноября.