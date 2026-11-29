В Актобе день выборов стал не только временем гражданского выбора, но и поводом для доброй традиции – благословения старшего поколения, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 29 ноября, в городе проходят внеочередные выборы депутатов маслихатов всех уровней. С самого утра актюбинцы приходят на избирательные участки, чтобы воспользоваться своим правом голоса. Среди них – представители старшего поколения, для которых участие в жизни родного города всегда было важной частью гражданской позиции.

Фото: акимат Актюбинской области

На избирательный участок №46 специально пришли и женщины в традиционных кимешеках. Одна из них – 82-летняя Гүлара Шалабаева. Сделав свой выбор, она обратилась с добрыми пожеланиями к акиму города Азамату Бекету, присутствующим горожанам и членам избирательной комиссии. Пожилая актюбинка дала благословение, пожелав стране мира и спокойствия, а народу – единства и благополучия.

Фото: акимат Актюбинской области

В Актобе такая традиция – получать благословение старших в день выборов – давно стала добрым и трогательным обычаем.

Вместе с супругой на избирательный участок №46, расположенный в средней школе №30 по улице Тургенева, пришел и аким города Азамат Бекет. Супруги приняли участие в голосовании, исполнив свой гражданский долг.

Глава города отметил значимость выборов для дальнейшего развития страны и родного Актобе.

Фото: акимат Актюбинской области

"Сегодня в стране проходят выборы депутатов маслихатов всех уровней. Это не просто голосование, а важное событие, которое влияет на развитие нашей страны и любимого города. Сегодня мы с супругой пришли сделать свой выбор. Считаем голосование за будущее нашей страны своим гражданским долгом", – подчеркнул Азамат Бекет.

Аким города также выразил благодарность членам избирательных комиссий, которые с самого утра обеспечивают организацию голосования, и призвал актюбинцев воспользоваться своим правом голоса.

Фото: акимат Актюбинской области

Всего в Актобе открыты 179 избирательных участков. Правом голоса обладают 357 228 жителей города. Особое событие этот день представляет для 2 443 молодых актюбинцев, которые голосуют впервые.

На некоторых участках царит особая атмосфера. Здесь организованы небольшие продовольственные ярмарки и выставки изделий ручной работы, проходят концертные программы. Всего такие ярмарки работают на девяти избирательных участках. После голосования Азамат Бекет посетил одну из них, приобрел местную продукцию и поддержал предпринимателей.

Для бесперебойной работы всех избирательных участков коммунальные предприятия и службы связи сегодня работают в усиленном режиме. Созданы необходимые условия, чтобы каждый житель мог проголосовать свободно и комфортно.

В этот день рядом оказались разные поколения актюбинцев: молодежь, впервые делающая свой выбор, люди среднего возраста и аксакалы с ақ жаулықты әжелер, которые передают молодым свои жизненные ценности и желают родному краю мира и благополучия.