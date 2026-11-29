В Алматы в день внеочередных выборов депутатов маслихата 1391 житель голосует на дому. Такая возможность была предусмотрена для горожан, которые по состоянию здоровья или в связи с уходом за больными членами семьи не могли самостоятельно прийти на избирательные участки, сообщает Zakon.kz.

Чтобы воспользоваться выездным голосованием, избирателям необходимо было до 12:00 29 ноября подать письменное или устное заявление в участковую избирательную комиссию по месту регистрации. Письменное обращение также можно было передать через родственников.

Фото: акимат Алматы

После этого члены комиссии выезжали по месту нахождения граждан с переносными урнами. Для получения бюллетеня избирателю необходимо было предъявить документ, удостоверяющий личность, и поставить подпись в заявлении.

Фото: акимат Алматы

Фото: акимат Алматы

Напомним, сегодня, 29 ноября, в Алматы проходят внеочередные выборы депутатов маслихата. В городе работают 670 избирательных участков. Голосование продлится до 20:00. Дополнительную информацию можно получить по единому номеру 109.