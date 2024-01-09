"А можно наличкой?": как реагировать на требования предпринимателей

Страна взяла курс на достоверное отражение доходов населения, однако, как это часто бывает, новинку казахстанцы встретили настороженно. Zakon.kz рассказывает, что делать, если требований "оплатить налом" вдруг стало навалом.

"Началось в колхозе утро с переклички петухов", написали в Facebook, присовокупив к посту фото вывески, на которой неназванный магазинчик категорично заявляет: "С 1 января 2024 года перевод и карточки не принимаем – только наличными!".

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В комментарии товарищи по несчастью "принесли" фото аналогичных волеизъявлений из разных уголков республики.

Придомовые магазины, "овощники", таксисты и мастера маникюра – все как один восславили бумажные тенге, несмотря на их сомнительную популярность у собственной клиентуры в сравнении с удобными QR и переводами.

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В соцсетях граждане, отважившиеся спросить, почему бизнесмены не хотят поработать "в чистую", делились их вариантами ответов.

Среди самых популярных: "я весь в кредитах";

"пусть коррупционеров проверяют, а не простой народ";

"почему я должен?".

Первые две мысли оставим без комментариев, а вот на третью взглянем с точки зрения Комитета государственных доходов РК.

Проверку мобильных переводов, из-за которой, собственно, весь сыр-бор, ввели ради вывода предпринимательской деятельности "из тени":

"Некоторые предприниматели получают оплату за проданный товар или услуги посредством мобильных переводов. Однако данные переводы производятся без применения контрольно-кассовых аппаратов, POS-терминалов и QR-кодов. Соответственно, не выдаются чеки и ущемляются права потребителей".

Так вот, вернемся к "почему я должен". Потому, что Законом "О платежах и платежных системах" предусмотрены как наличные, так и безналичные. Соответственно, сама по себе кричащая вывеска с запретом известной карты уже нарушает права потребителей.

"За отказ предпринимателей в принятии платежей с использованием платежных карточек предусмотрена административная ответственность. На первый раз – предупреждение, при повторном нарушении – штраф в размере 147 680 тенге (40 МРП)", – подчеркнули в Комитете госдоходов.

Столкнувшись с нежеланием обеспечить выбор способов расплаты, недовольный клиент или покупатель вправе обратиться в органы государственных доходов по месту жительства.

Как ожидают власти, такой подход поможет обеспечить равенство всех налогоплательщиков, в котором никто не сможет усидеть вне зоны видимости.

Вместе с тем некоторые казахстанские юристы считают, что государству следовало начать с прозрачности не бизнеса, а госрасходов – вот тебе и положительный пример "сверху". Другие же, напротив, уверены в корректности введения системы, разве что есть недостатки в области разъяснительной работы.

Например, юрист Александр Каплан уточнил, что при ведении полностью законной с точки зрения налогообложения деятельности предприниматели могут выбрать один из режимов –патент (ставка налога 1%); упрощенная декларация (ставка налога 3%); режим розничного налога (ставка налога 2%-4%).

"Как видно, данные ставки налогов достаточно демократичные и вполне посильны для бизнеса любого размера. Соответственно, если соотнести ставки налогов от законной деятельности и возможные санкции при уклонении от уплаты налогов, выводы напрашиваются сами собой", – сказал он.

Кстати, об упомянутых санкциях. Попытки саботажа могут закончиться штрафом до 20% для субъектов малого бизнеса от начисленной суммы налогов и других обязательных платежей в бюджет. А если речь идет о неуплате в крупном размере, в дело вступает тяжелая артиллерия – с максимальным наказанием до трех лет ограничения или лишения свободы.