Эксперты высказались о законности строительства в мкр. Тау-Самал в Алматы

Оползень, произошедший в ночь с 7 на 8 февраля 2024 года в Алматы, заставил горожан вновь заговорить об отсутствии госконтроля за строительством. Эксперты рынка недвижимости в комментариях Zakon.kz выразили сомнение относительно законности строительства жилых домов в горной местности.

В ДЧС сообщили, что причиной оползня стало переувлажнение грунта техногенного характера. То, что дома возводят на склонах с нестабильным грунтом, и это способно вызвать сход масштабных оползней, подтверждает геодезист Даулет Тульбаев.



"Нельзя строить на опасных склонах. Нужно запретить строительство в этих зонах", – категорически заявил Тульбаев.

Однако, как отмечает эксперт по строительству и генеральный директор ТОО "Эдем" Ирина Манжанова, "в нормативно-правовые актах, регулирующих строительство, в целом, отсутствует прямой запрет на строительство в сейсмоопасных или оползнеопасных зонах".

Эксперт уверена, что ввиду года постройки (разрушенного и поврежденного) домов в эксплуатацию их принимала госкомиссия:

"Из чего следует, что все должно было быть проверено на соответствие требованиям строительного законодательства. Могу только сказать, что законность строительства в Казахстане определяется уполномоченными на то органами государственного архитектурно-строительного контроля и земельных отношений". Ирина Манжанова

Впрочем, руководитель компании Grand Estate Company Елена Грива сомневается в законности строительства в микрорайоне Тау-Самал.



"На Каменском плато раньше разрешено было строить только дачные домики, так как там нестабильный грунт – суглинок, осадочная горная порода, состоящая из смеси глины и песка. На регулярных общественных слушаниях граждане Алматы только и говорят о нарушениях. Поэтому необходимо жесткое государственное регулирование в градостроительстве, иначе получится принцип домино. Мы же живем в целой экосистеме, и нарушение в одном месте приведет к тому, что пойдут нарушения у соседних домов". Елена Грива

В свою очередь Нина Лукьяненко из Ассоциации риэлторов подтверждает слова коллеги о том, что в горной и предгорной местности целевое назначение земельных участков – садоводство. Корень проблемы она видит в упрощении процедур по легализации строительства коттеджей и частного сектора.

"Из обязательного перечня документов убрали рабочий проект, а он может быть составлен только техническим специалистом. Сейчас же многие граждане строят дома по своему усмотрению и при вводе дома в эксплуатацию не проводят исследования. По-хорошему, специалисты должны давать рекомендации, если, например, для конкретного земельного участка объект не подходит", – объясняет Лукьяненко.

Необходимо усилить меры безопасности

Корреспонденты Zakon.kz обратились с вопросом по строительству в горных районах и в Ассоциацию устойчивого развития территорий. По словам исполнительного директора Ассоциации устойчивого развития территорий Q88 Мадияра Даурбаева, нарушение строительных норм при возведении домов в горах и предгорьях действительно может привести к необратимым последствиям.

"Несмотря на регулярные рейды и проверки, направленные на выявление незаконных построек и нарушений в системах водоснабжения, текущие усилия властей оказываются недостаточными для полного решения проблемы. Нарушения строительных норм и правил, особенно при работах на склоновых и оползнеопасных участках, а также отсутствие адекватного контроля как за ходом строительства, так и за эксплуатацией объектов и инфраструктуры, могут привести к серьезным последствиям, подобным недавнему оползню". Мадияр Даурбаев

О том, что необходимо усилить меры по обеспечению безопасности и соблюдению строительных стандартов на всех этапах развития городской инфраструктуры, говорят и другие эксперты. Они также обращают внимание на то, что в будущем вырубка яблоневых садов, которую осуществляли для строительства жилых комплексов, неблагоприятно отразится на местности.

Ранее специалисты ГУ "Казселезащита" обозначили главную причину оползня в Алматы. По их словам в результате прорыва водопроводной трубы, проложенной в средней части склона горы, произошло переувлажнение грунтов, с последующим сходом оплывины на жилые частные дома.

Аким Медеуского района города Еркебулан Оразалин также прокомментировал ситуацию с инженерными сетями на месте схода оползня, отметив, что многие разводящие сети в частном секторе не соответствуют стандартам. Но для того, чтобы в ближайшем будущем этот вопрос снять, с 2023 года было принято решение приступить к разработке проекта по строительству разводящих сетей.