Когда собственники квартир в КСК обязаны предоставить декларации об активах и обязательствах

До какого срока должны подать декларации об активах и обязательствах участники КСК? Сначала обязали до 15 сентября 2024 года – как участников юрлиц. 1 июля для некоммерческих организаций сделали исключение. ОСИ такой является, но КСК в законе больше нет, пишет Zakon.kz. Так когда сдавать?

Прежде чем ответить, небольшая предыстория.

Напомним, что важнейшим условием реформы по декларированию доходов является то, что оно вводится постепенно. И сначала, согласно алгоритму, физлица (и единожды) должны представить декларации об активах и обязательствах ( форма налоговой отчетности 250.00), поведав налоговым органам, что успели нажить за всю предыдущую жизнь. А уж потом отчитываться каждый год о новых доходах и имуществе по НФО 270.00.

Правилам всеобщего декларирования физических лет посвящена глава 71 Налогового кодекса, но вот срокам его введения – Правила составления декларации об активах и обязательствах физического лица (форма 250.00), утвержденные Приказом Министра финансов РК от 21.06.2018.

Принцип прост: сначала представители власти и бизнеса, и только в последнюю очередь – просто совершеннолетние граждане. Они – то есть мы – должны подать декларацию лишь с 2025 года (пп.1) пункта 3 Правил). Сроки – до 15 сентября (статья 632 НК).

Напомним, однако, что случилась накладка. Эсэмэски с напоминаем о необходимости сдачи декларации об активах и обязательствах стали для многих казахстанцев неприятным сюрпризом в канун Нового 2024 года. Когда начали разбираться, почему так произошло, выяснилось следующее.

Согласно вышеупомянутым Правилам, декларация об активах и обязательствах представляется:

с 2021 года – лицами, занимающими ответственную государственную должность , уполномоченными на выполнение государственных функций, и их супругами;

, уполномоченными на выполнение государственных функций, и их супругами; с 2023 года – работниками государственных учреждений и субъектов квазигосударственного сектора , и их супругами;

, и их супругами; с 2024 года – руководителями, учредителями (участниками) юридических лиц, а также индивидуальными предпринимателями , и их супругами;

а также , и их супругами; с 2025 года – совершеннолетними лицами, будь то граждане РК, кандасы, лица, имеющие вид на жительство, а также иностранцы или лица без гражданства, если они являются резидентами РК; и даже нерезидентами в случае наличия у них имущества, по которому права и сделки подлежат регистрации на территории РК, а равно доли участия в жилищном строительстве на территории РК; представителями недееспособных лиц в определенных случаях.

И значит, наряду с бизнесом в 2024 году должны сдавать декларации те казахстанцы, которые проживают в многоквартирных домах, где формой управления кондоминиумом являются КСК, ПКСК, ОСИ и потребительские кооперативы. Поскольку они – тоже юридические лица, а собственники квартир – их участники.

Формально все правильно, но по духу реформы – нелепо. Ведь таких граждан в Казахстане миллионы. И приравнивать их, у которых зачастую и другого-то имущества нет, к бизнесу, по меньшей мере, непоследовательно. В публикации Zakon.kz мы тогда предположили, что в будущем внесут некие уточнения в законодательство, чтобы в одночасье не превращать большинство казахстанцев в нарушителей закона, которых, если не подадут декларацию, следует привлечь к административной ответственности (согласно статье 272 КоАП).





Так оно и получилось. 1 июля 2024 года глава государства подписал изменения и дополнения в Закон РК О введении в действие Кодекса РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс). Среди прочих там была и поправка (в статью 45-1), весьма казуистическая по форме, но конечный смысл которой сводился к тому, что требование Правил о предоставлении деклараций участниками юрлиц с 2024 года не распространяется на некоммерческие организации.

Из этого как бы следовало, что собственники квартир в КСК, ПКСК, ОСИ и ПТ должны предоставить декларации об активах и обязательствах до 15 сентября 2025 года – как и остальные граждане, не относящиеся к власти и бизнесу.

Люди вздохнули с облегчением, но вот вопрос: а все ли перечисленные аббревиатуры можно "подвести под статью". Напомним, статью 6 Закона РК "О некоммерческих организациях":

"Некоммерческие организации могут быть созданы в форме учреждения, общественного объединения, акционерного общества, потребительского кооператива, фонда, религиозного объединения, объединения юридических лиц в форме ассоциации (союза) и в иной форме, предусмотренной законодательными актами".

Потребительский кооператив упоминается прямо, а остальные охватываются формулировкой "в иной форме, предусмотренной законодательными актами". Но дело в том, что жилищное законодательство РК весьма противоречиво благодаря перманентным реформам.

В первоначальной редакции Закона РК "О жилищных отношениях" от 16.04.1997 в пункте 2 статьи 42 был дан следующий перечень возможных форм управления кондоминиумом многоквартирного дома:

непосредственное совместное управление всеми собственниками, если их количество не превышает двадцати;

кооператив собственников помещений (квартир);

управление объектом кондоминиума третьими (сторонними) лицами: выборными или наемными физическими лицами — управляющими жилыми домами (менеджерами) или юридическими лицами;

иные формы, не противоречащие законодательству РК.

То есть в перечне упоминался КСК, а весь список был не исчерпывающий. Но после неоднократных правок действующий перечень (в той же статье 42) выглядит так:

объединение собственников имущества; простое товарищество многоквартирного жилого дома (простое товарищество), если количество собственников квартир, нежилых помещений не превышает тридцати; непосредственное совместное управление всеми собственниками квартир, нежилых помещений, если количество собственников квартир, нежилых помещений не превышает шестнадцати.

То есть КСК в списке нет, и вообще, он исчерпывающий: ОСИ, простое товарищество, непосредственное управление. Два последних способа не предусматривают образования юридического лица, а значит, список юрлиц – некоммерческих организаций – ограничивается ОСИ... и все!

Следуя этой логике, реформаторы объявили, что с 1 июля 2023 года КСК и все другие практиковавшиеся прежде формы управления объектом кондоминиума многоквартирного дома в виде юридического лица, за исключением ОСИ, вообще должны были перестать существовать.

Вот как звучало наделавшее шороху предложение реформатов:

"Зарегистрированные и осуществляющие деятельность до введения в действие настоящего Закона кооперативы собственников помещений (квартир), потребительские кооперативы собственников квартир, нежилых помещений, потребительские кооперативы могут осуществлять деятельность по управлению многоквартирным жилым домом до 1 июля 2023 года". Пункт 5 Закона РК от 26.12.2019 "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам жилищно-коммунального хозяйства"

Однако, как известно, "слухи о смерти КСК оказались несколько преувеличены". Непродуманная реформа многих людей шокировала, а затем и государство признало ее ошибкой. Скандальную норму отменили другим законом – от 29.06.2023.

Но что получилось в результате всех этих эволюций? Ранее созданные КСК, ПКСК и ПК продолжили свою деятельность, однако создать такие формы вновь уже не получится. Они могут только доживать. И, что самое главное, в действующей редакции Закона "О жилищных отношениях" о них нет ни слова.

Но тогда, получается, на кооперативы собственников квартир формально не распространяется дефиниция некоммерческой организации? И, стало быть, отсрочка от предоставления декларации до 15 сентября 2025 года участников КСК не касается?

Может быть, многократно внося поправки, законодатель преследовал другие цели, но строго де-юре все выглядит именно так. По действующему законодательству некоммерческими организациями в качестве юрлиц, управляющих кондоминиумом МКД, можно считать лишь ОСИ, да еще потребительский кооператив, поскольку он прямо упомянут в статье 6 Закона РК "О коммерческих организациях".

По КСК же – ситуация двусмысленная. И мы не удивимся, если накануне теперь уже 2025 года налоговые органы будут слать эсэмэски участникам КСК о наличии у них просрочки по предоставлению декларации.