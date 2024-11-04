Китайские рыбацкие сети разрешить нельзя запретить: запутались в сетях

Концы в воду – это и про дешевые "китайские" рыболовные сети, которые браконьеры оставляют в водоеме, скрывая улики. Синтетические сети навсегда губят экосистему, поэтому с 2012 года запрещены в РК, но теперь их хотят разрешить. Zakon.kz рассказывает, почему это – дно, и как его избежать.

Рыбаки – в ожидании. Разрешат ли в Казахстане вновь использовать рыболовные сети из синтетических мононитей, сейчас запрещенные? Вопрос на самом деле жизни и смерти. Для всей ихтиофауны казахстанских рек и озер, а также Каспийского и Аральского морей, которые, как известно, тоже озера. Она и так в угрожающем состоянии; что, например, с Или браконьеры сделали…

Останется ли, вообще, рыбалка в стране?

Напомним, в Казахстане еще 12 лет назад запретили сети из мононитей из-за ущерба, который браконьеры наносили экосистеме, бросая улику в водоеме после использования из-за бросовой цены. Правительство РК 7.03.2012 издало постановление "О введении ограничений и запретов на пользование рыбными ресурсами и другими водными животными, их частей и дериватов, установлении мест и сроков их пользования", в пп. 1) пункта 5 которого вводился запрет на рыболовство:

"С применением сетей, изготовленных из синтетических, нейлоновых или прочих пластиковых, полиамидных мононитей и моноволокна".

Затем это табу перекочевало из утратившего силу постановления в последующий документ: приказ министра сельского хозяйства РК от 16 января 2015 года №18-04/17 "Об утверждении Перечня разрешенных к применению промысловых и непромысловых видов орудий и способов рыболовства".

Но с одним уточнением. В числе промысловых орудий рыболовства в пункте 5 действующего перечня упомянуты сети вообще, при этом разрешены:

"Сети рыболовные любой модификации, за исключением сетей рыболовных, узловых, произведенных машинным или ручным способом из синтетических нейлоновых или прочих полиамидных мононитей с диаметром нитей менее 0,5 миллиметра и размерами ячеи менее 100 миллиметров (размер конструктивного шага ячеи менее 50 миллиметров)".

То есть запрет касался только тонких синтетических сетей – тоньше полмиллиметра. И вот в начале 2024-го рыбацкое начальство года предложило еще одну поправку. Комитет рыбного хозяйства МСХ поднял тему, что давешними запретами только усугубили ситуацию: мол, сети из мононитей все равно нелегально используют, а затем избавляются пуще прежнего.

27.09.2024 на сайте "Открытые НПА" был размещен проект приказа о внесении изменений в вышеупомянутый перечень. А именно, в новой редакции изменена одна цифра: вместо 0,5 мм – 0,2 мм. Всего-то (на самом деле это значит очень многое, но подробности – далее).

Проект на обсуждении находился месяц, до 28.10.2024. Однако пока официальным документом не стал (на данный момент – 4 ноября 2024 года). И неясно, станет ли. Во всяком случае, на ресурсе МСХ проект найти не удалось, а на сайте Эталонного контрольного банка НПА РК он также не опубликован.

Так бывает. Может, приказ задержался на подписи. А может, и отозвали проект. Подождем. Но момент – уместный для того, чтобы еще раз поговорить о целесообразности перемен.

Мечта браконьера

Итак, для начала: в чем проблема? Здесь все цепляется одно за другое – так, наверное, запутывается рыба в сети…

Когда-то, давным-давно, не было никаких синтетических мононитей. Браконьеры ловили рыбу обычными сетями. Сеть – вполне себе достойное орудие лова, но разрешенное только для промысловиков. Рыболовам-любителям использовать их нельзя.

Но за профессиональный вылов рыбы надо платить соответственно. Поэтому бедовый люд сбивался в серые рыбацкие артели (ловили много сверх квоты) или вовсе в пиратские ватаги. Рыбнадзор за ними, конечно, гонялся. Но для установления состава правонарушения – административного или уголовного – необходимо было наличие орудия лова. Поэтому сети прятали как могли, однако не избавлялись от улик. Экономически это было не выгодно.

И тут появилась дешевая синтетика. Китайская, как правило. Мечта браконьера. Как уже говорилось, по причине низкой цены сети из моноволокна, использовав их (или в случае полундры), браконьеры попросту бросают в воде. Те опускаются на дно – и остаются там навсегда. Пластик не гниет десятки, а то и сотни лет (последнее пока опытом не подтверждено; время покажет). И дно как кормовая база и нерестилище становится недоступно для рыб и прочих водных обитателей.

В общем, ихтиофауна приказывает долго жить – как и рыбалка. Проблема из чисто юридической, таким образом, превратилась еще и в экологическую. И даже в социальную. Периодически честные рыбаки вступают в конфликт с браконьерами. Об одной из таких стычек на берегу Капчагайского водохранилища (и вообще проблеме браконьерства) Zakon.kz в прошлом году опубликовал статью.

И понять возмущенных граждан нетрудно. Отношение к сетям из полиамидного волокна у нормальных рыбаков – как к электроудочкам. Использование их считается беспределом. Не потому, что синтетика вредна сама по себе. Повторимся, одно цепляется за другое – и экономичный, эффективный предмет стал одиозным.

Такова предыстория. Сети из мононитей запретили, но не все. Тут расчет каков? Чем тоньше диаметр, тем меньше материала уходит на изготовление, тем дешевле она стоит. При этом менее заметна для зоркого рыбьего глаза и чувствительной боковой линии, а значит – и более уловистая. Понятно, что такие тонкие сети и пользуются популярностью среди ловцов. Поэтому запрет распространялся только на сети тоньше 0,5 миллиметра. Задумка была такая, что более дорогую вещь человек не бросит, а может, даже и не купит – как менее продуктивную.

Но главная надежда возлагалась на юридические последствия запрета. В Казахстане их не производят, сети завозились из-за рубежа, конкретно, из Китая. Так они и получили свое народное прозвище: китайские сети. Запрет на использование означал и запрет импорта. Решением коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года №30 "О мерах нетарифного регулирования" такие сети были включены в перечень товаров, в отношении которых запрещен ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза.

А с июня 2017 года в соответствии с Законом РК "О регулировании торговой деятельности" запрещена и продажа орудий лова рыбных ресурсов и других водных животных, применение которых запрещено законодательством РК.

Однако надежды не оправдались. Причины: контрабанда, черный рынок, незаконный оборот. И в этом нелегальном существовании браконьеры и контрабандисты чувствуют себя, похоже, как рыба в воде.

В общем, запрет не сработал. В связи с чем его и решили отменить, точнее, ограничить.

Дело в том, что пострадавшей стороной оказались добропорядочные рыбхозы и артели, которые никогда не выбрасывали китайские сети, но, тем не менее, не вправе их использовать. Хотя хотели бы: поскольку инструмент для бизнеса более дешевый и долговечный. Они-то, судя по всему, и вышли с инициативой на Комитет рыбного хозяйства по увеличению диапазона разрешенных к использованию синтетических сетей: с 0,5 мм до 0,2 мм.

Как говорится в обосновании к НПА:

"В связи с неоднократными обращениями ряда пользователей рыбохозяйственных водоемов и рыбаков промыслового лова, в ходе контрольного лова межобластными бассейновыми инспекциями рыбного хозяйства с участием представителей научной организации проведены сравнительные испытания традиционных сетей и сетей, изготовленных из мононитей и моноволокна".

Как нетрудно догадаться, сравнительные испытания оказались успешными. И по их результатам "научной организацией рекомендовано рассмотреть возможность применения" синтетических сетей с толщиной нити от 0,2 мм. Пока – в пилотном режиме на два года.

Логика такая: раз преступники все равно используют синтетику, почему не разрешить и честным физическим и юридическим лицам?

Ловля на живца

Но есть вопрос. Проблема-то в виде губительного воздействия на экосистему брошенных синтетических сетей не решена. И отрицательный результат предпринятых действий в течение 12 лет – не повод обнулять проблему, а мотив для поиска новых путей ее решения. Иначе как? Если даже несмотря на запрет природе наносился гигантский урон, то что будет, когда его отменят? Да и что это за странная логика? Несмотря на статьи в УК преступники все равно воруют и убивают, поэтому давайте отменим наказание за это! Так, что ли?

Ну не оправдался расчет на запрет контрабанды (хотя, честно говоря, наивно было бы рассчитывать на успех в реальных условиях). Тогда, может быть, следует поменять само администрирование подобных правонарушений. Что имеется в виду?

По закону уголовная ответственность за незаконную добычу рыбных ресурсов (в соответствии со статьей 335 УК) наступает в случаях:

причинения значительного ущерба (100 МРП и более);

применения взрывчатых и химических веществ, электротока либо иных способов массового истребления рыбных ресурсов и других водных животных и растений.

Иные случаи незаконной добычи водных животных или растений влекут административную ответственность, как это прямо говорится в Нормативном постановлении Верховного суда РК "О применении судами законодательства об ответственности за некоторые экологические уголовные правонарушения" (пункт 13).

Административная ответственность – это, если что, штраф в размере 10 МРП на физлиц за нарушение правил рыболовства, а также в 20 МРП – за грубое нарушение правил. Второе – как раз рассматриваемый случай: добыча запрещенными (но не "уголовными") орудиями лова.

То есть браконьерам грозит штраф по 74 тыс. тенге каждому в том случае, если их взяли с поличным, то есть – с сеткой. Если же эту сеть, купленную вскладчину за 10 тыс. тенге, бросят в водоеме и с уловом уедут в машине – в сущности, ничего не грозит. (Ведь брать их следует на берегу, потому что затем, например на трассе, доказать, что рыба незаконно поймана, а не законно куплена – проблематично).

В общем, сеть – главная, решающая улика. Не удивительно поэтому, что от нее избавляются. Но если преступника нельзя поймать после преступления, то, может быть, следует попробовать до преступления? Причем никакого беспредела спецслужб, как в романе Филиппа Дика "Особое мнение" (и в одноименном фильме Спилберга), здесь не предвидится.

А именно, достаточно приравнять сети из моноволокна к взрывчатке или электротоку, то есть квалифицировать их неправомерное использование как уголовное правонарушение. Это логично, поскольку оно чревато массовой гибелью флоры и фауны. А правомерно их использовать могут только промысловики и рыбхозяйства со своими прудами, которые под особым контролем и о которых сейчас, таким образом, речи нет. Им можно.

Далее. Ставят сети не в одиночку (требуется не одна пара рук). И тогда проделки браконьерской ватаги попадают под пп. 2) части 4 статьи 335 УК – незаконная добыча рыбных ресурсов в составе преступной группы. А это наказывается исключительно лишением свободы от шести до 10 лет с конфискацией имущества. Тяжкое преступление.

Причем ловить злоумышленников оптимально на стадии приготовления (приискание орудий преступления и сговор) или покушения на преступление. По дороге на рыбалку, короче. В соответствии с частью 2 статьи 56 УК наказание за приготовление – до половины от максимального установленного срока. Должно подействовать как кнут.

А в общем, ничего нового: ловля на живца. Рыба ищет, где глубже, а человек – где рыба.