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Почему некоторые лекарства в аптеках больше не отпускают без рецепта

Назначение врача, рецепт врача, медицинский рецепт, лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, таблетка, цены на лекарство, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2026 10:23 Фото: freepik
Какие лекарственные препараты в аптеках разрешено отпускать беспрепятственно, а для каких непременно нужен рецепт? С некоторых пор провизоры последний требуют строго, да еще и на бумажном носителе, хотя прежде на отсутствие рецепта закрывали глава. С чем это связано, объясняет Zakon.kz.

Вообще, правила эти не новые. За безрецептурный отпуск определенных лекарственных средств и нарушение правил обращения с ними предусмотрена административная ответственность (статья 426 КоАП "Нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий").

Однако некоторых провизоров это не останавливало. Логика простая: не продашь покупателю медикамент – он обратится в аптеку по соседству. Больше потеряешь, да никто, будем откровенны, особенно и не следил.

Почему же в текущем году все поменялось: без рецепта не отпускают не только двусмысленные лекарства вроде тропикамида (глазные капли, которые наркозависимые заливают в нос), но, например, и простые антибиотики?

Человек заболел ОРВИ, но к врачу не пошел: зачем, мол, тратить время и деньги, если и так известно, что выпишут. А иногда к докторам и доверия нет: двадцать лет лечил запущенную простуду антибиотиками, и что они могут посоветовать эффективнее?.. Речь сейчас не о том, верен ли такой подход – просто некоторые ему следуют. А тут – стоп!

А дело в том, что с нового года, помимо административной, появилась и уголовная ответственность. С 01.01.2026 вступили в силу отдельные отлагательные нормы закона, который был принят годом ранее, – "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров и сильнодействующих веществ".

Речь идет о двух нормах УК – статьях 301 и 303. Если раньше уголовная ответственность, в частности, по статье 303 УК, наступала за незаконные производство, хранение, перевозку и т.д., но в том числе отпуск в аптеках наркотических средств, психотропных или ядовитых веществ, то с 1 января текст поменяли.

Объект отныне – психотропные вещества, их аналоги, прекурсоры, ядовитые или сильнодействующие вещества, за незаконный оборот которых и может последовать уголовное наказание. Разница по сравнению с тем, что было, следующая. По статье 426 КоАП штраф, скажем, для ИП – 70 МРП (чуть более 300 тысяч тенге). Чувствительно, конечно, но не столь уж значительно для предпринимателя.

А вот с 1 января 2026 года его ждет куда более строгое наказание. Минимум – штраф в размере до 160 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок 160 часов, либо арест на срок до 40 суток. Что важно: с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Да, для этого требуется, чтобы в аптеке без рецепта продали не какой-то там левомицетин, а кое-что посерьезней. Прекурсоры, или на сленге "конструкторы", – это химические соединения, которые используются для производства так называемых синтетических наркотиков. Проблема в том, что зачастую прекурсоры являются вполне легальными лекарственными средствами.

Взять, к примеру, безобидную, казалось бы, марганцовку – перманганат калия. Ею можно промыть ранку или прополоскать горло. А можно (то есть, юридически нельзя, конечно) – окислить алкалоид, содержащийся в какой-нибудь психоактивной ботве, и получить запрещенный стимулятор. Прекурсор, однако. Или тот же тропикамид, который по вышеупомянутой причине внесен в Перечень сильнодействующих веществ, оказывающих вредное воздействие на жизнь и здоровье человека.

Формально уголовная ответственность наступает лишь тогда, когда аптекари или медработники отпускают незаконно лекарственные средства, которые затем могут быть использованы как прекурсоры либо сильнодействующие вещества – и потому внесены в соответствующие списки.

Все остальные ЛС – антибиотики, скажем, или сиропчики от кашля – диспозиция статьи 301 УК как будто не охватывает. Но ведь списки периодически обновляются, появляются новые препараты, тем более, аналоги (да и сиропчики разные бывают).

Отсюда и результат. Одно дело в погоне за покупателем рисковать получить штраф, и совсем другое – потерять бизнес. Таким образом, долго, но безуспешно пропагандируемая схема "в аптеку – только с рецептом врача" похоже, наконец, внедряется на практике.

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Фото Андрей Губенко
Андрей Губенко
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