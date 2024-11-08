Слова – ворованные, музыка – генерированная: как песни, созданные ИИ, нарушают авторские права

Интернет заполонили специфические музыкальные поделки, т.н. AI cover. На самом деле это не каверы песен, а сгенерированные ИИ химеры, когда некий текст наложен на музыку и голос известных артистов. Что это: стеб, невинное озорство или плагиат и подрыв репутации авторов, выяснял Zakon.kz.

Вообще, фальшивят не только в музыке. Полно в интернете и другого фейкового контента. Например, созданных посредством искусственного интеллекта фото и видео, которые вводят людей в заблуждение. С другой стороны, есть даже и прямо-таки научные эксперименты (на что способен AI/ИИ), когда нейросетям ставится задача, например, написать стихи на определенную тему (дождь и память) в стиле русских поэтов серебряного века. О результатах такого эксперимента в исполнении LLM (большой языковой модели) Claude 3.5 Sonnet интересующиеся могут прочитать здесь.

Любопытно, что бот наботал.

Но сейчас речь не об этом, а лишь о так называемых AI-каверах. Якобы кавер-версиях песен. Якобы! Ведь настоящий кавер, т.е. разработка и новое исполнение темы, – это, например, когда Зинчук играет на гитаре "Времена года" Вивальди или "Лунную сонату" Бетховена. Ну или Карлос Сантана – Джорджа Харрисона: While my guitar gently weeps…

Мы сейчас не об уровне даже, а о формальностях, которые соблюдены. Законы жанра, но что также важно – законы юридические. Артист исполняет произведение другого артиста не анонимно и не скрывая первоисточник, а также с согласия последнего.

Если автор уже умер, но срок действия авторских прав еще не истек – в течение 50 лет после смерти автора согласно пункту 1 статьи 7 Бернской конвенции 1971 года об охране литературных и художественных произведений, к которой, к слову, в 1998 году присоединился и Казахстан – разрешение следует спрашивать у наследников.

После того же, как шедевр перешел в общественное достояние, ничьего согласия не требуется, но указать автора все равно необходимо. Поскольку право на имя и – что в нашем контексте особенно важно – право на защиту репутации автора охраняются бессрочно (пункт 2 статьи 28 Закона РК "Об авторском праве и смежных правах").

И вот на этом фоне в 2024 году в Сети появляется "Говновоз"(из песни слова не выкинешь), где текст оригинального шансона М. Шелега 1996 года наложен (скажем так) на музыку из Владимира Высоцкого и спет голосом, имеющим большое сходство с его же – Высоцкого – хриплым баритоном с характерным раскатистым "р-р-р". В аннотации к клипу говорится, что это архивная запись с концерта 1969 года в городе Уродск.

На самом деле такого добра в интернете, что называется, вагон и маленькая тележка. Все тот же ассенизаторский шансон можно услышать в 1001 стилях: от украинских народных песен до группы Queen. А еще 100500 поделок из других шлягеров. Но разберем подробно ситуацию на примере "кавера" с Высоцким – как самого резонансного.

Не знаем, спрашивали "создатели" химеры разрешения у М. Шелега или нет (а также, существует ли в действительности город с говорящим названием Уродск), но они в любом случае лгут публике, что это песня Высоцкого. Тем самым подрывают репутацию классика. Это не его язык, и вообще, не его уровень. Причем возмущены не только обладатели авторских прав – наследники барда, но и поклонники, которых до сих пор немало.

Другой важный момент – музыка. Именно такой музыкальной композиции ранее не существовало, ее сгенерировал искусственный интеллект – в данном случае программа Suno на основе ИИ – используя весь массив творчества Владимира Высоцкого.

Так кто автор музыки? Разумеется, не ИИ: автором может быть лишь физическое лицо (не только в Казахстане согласно пп.1) статьи 2 Закона РК "Об авторском праве и смежных правах", но и в других юрисдикциях). Классик, благодаря творчеству которого была механически сконструирована "новая" композиция? Или пользователь компьютерной программы, который придумал и задал определенные параметры для генерации? А может, программисты, которые владеют авторскими правами на саму нейросеть?

А может, все они – соавторы?

Здравый смысл подсказывает, что важнее всего источник, из которого черпали. Одно дело, когда некто пользуется художественными приемами других, но все-таки что-то создает сам. Другое дело, когда иных ресурсов для создания произведения по определению нет. Кроме, в данном случае, сокровищницы Высоцкого.

Есть такой общепринятый термин, в частности, в лингвистике, обозначающий словарь, свод всех понятий и терминов в определенной области – тезаурус. Слово пришло из древнегреческого, так называли сокровищницу, которая была в каждом городе-государстве. Но в широком смысле у каждого автора также есть свой личный тезаурус, его художественный мир, как еще говорят – "творческая кухня".

Сейчас плагиат – это когда у автора воруют конкретную сочиненную им вещь (или ее часть). Но воровство, очевидно, это и когда влезают в сокровищницу, когда у художника крадут придуманный им мир.

Однако проблема, в силу ее новизны, не разработана. Не только в Казахстане или, скажем, в России – во всем мире. Теоретической доктрины нет, она прямо сейчас создается на практике. Например, в США люди подают в суд. А именно, жертвы ИИ художник и поэт – правообладатели на контент, который используют нейросети при генерации – обращаются с исками против собственников этих последних.

Иногда суды идут им навстречу. И может, в будущем такая доктрина будет создана.

Включить искусственный интеллект

Но уже и сейчас в рамках права вырисовываются некоторые способы борьбы с плагиаторами нового вида. AI каверы – так позиционируют свои поделки-подделки анонимные "озорники" – нарушают сразу два права.

Во-первых, это удар по репутации авторов, под которых они подделываются. Деловая репутация гражданина защищена в РК статьей 143 ГК и статьей 73-3 КоАП "Клевета". Во-вторых, незаконно использованы объекты авторского права. Хотя сгенерированная ИИ музыка (а также тексты, изображения и т.д.) пока, повторимся, законами напрямую не регулируются, повод для оспаривания есть. Этим нарушениям посвящена статья 198 УК.

Но плохие новости заключаются в том, что для подачи гражданского иска надо знать имя и адрес ответчика, а с этим проблемы. Псевдо-каверы выпускают многочисленные пользователи софта; например, вышеупомянутая программа Suno AI включена в качестве плагина в ассистент Microsoft Copiot. Она стала доступна по всему миру с декабря 2023 года; тогда Интернет и начали заполонять вышеназванной субстанцией.

О "создателях" неизвестно ничего, кроме "ников", и то не всегда. Вычислить их, конечно, можно, но не частному лицу. Единственный способ – подать сначала заявление в правоохранительные органы, чтобы завели уголовное дело, и нашли виновного, задействуя государственную полицейскую машину. Но, например, клевета была декриминализирована еще поправками в 2020 году, и соответствующая статья 130 УК была исключена – теперь за клевету "отвечает" статья 73-3 КоАП.

А что касается нарушения авторских прав, то напомним, как оно формулируется в упомянутой статье 198 УК:

"Незаконное использование объектов авторского и (или) смежных прав, а равно приобретение, хранение, перемещение или изготовление контрафактных экземпляров объектов авторского права и (или) смежных прав в целях сбыта либо присвоение авторства или принуждение к соавторству".

В рассматриваемом случае для обвинения подойдет разве что незаконное использование объектов авторского права. Так, к исключительным правам автора согласно пп.10) пункта 2 статьи 16 Закона РК "Об авторском праве и смежных правах" относится право на переработку его произведений. Но в законе, принятом еще в 1996 году, разумеется, не говорится о том, можно ли считать генерацию ИИ на основе данных переработкой.

Это, собственно, и предстоит решить и добавить в свод законов. Но прежде – прописать в законодательстве, что такое вообще – искусственный интеллект. Напомним, соответствующего закона нет пока ни в одной юрисдикции мира, за исключением Евросоюза. Да и там первый и единственный в мире закон об ИИ – Artificial Intelligence Act – вступил в силу совсем недавно, 1 августа 2024 года.

А в РК пока нет даже юридической дефиниции. Правда, разработан проект Цифрового кодекса, глава 19 которого (статьи 121-134) посвящена безопасности применения технологий ИИ. А в пп.128) статьи 1 проекта ЦК предпринимается попытка дать определение ИИ следующим образом:

"Искусственный интеллект – аппаратно-программная система, способная для заданного набора определенных человеком целей генерировать выходные данные, включая прогнозы, рекомендации или иные решения".

Как-то так. Но, повторимся, это дело будущего (когда примут Цифровой кодекс), надеемся, не очень далекого.

А пока убедить органы, что было нарушение авторских прав, когда речь идет не о контрафакте, который можно пощупать, а "всего лишь" о стебе в интернете, – задача маловероятная. Поэтому также маловероятно привлечь самоделкиных к ответу. Вот они и упражняются.