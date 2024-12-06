Как будут модернизированы почтовые услуги в Казахстане

4 декабря 2024 года Мажилис принял в первом чтении поправки в Закон РК "О почте". Благодаря новеллам в Казахстане официально канули в прошлое два понятия, хорошо знакомые людям постарше, составлявшие немаловажную часть прежнего быта: почтовый ящик и почтовая открытка, пишет Zakon.kz.

Почтовая открытка, или открытое письмо, напомним, это почтовое отправление с письменным сообщением на специальном стандартном бланке из плотной бумаги, например, из картона. В казахстанском Законе (пп.34) статьи 1) она называется почтовой карточкой.

Раньше близкие, но разделенные в пространстве люди слали такие открытые письма друг другу с поздравлениями по случаю праздников. Сейчас их с успехом заменили цифровые открытки, которые отправляют по электронной почте или посредством мессенджеров.

Казалось бы, почему не оставить открытки как память? Тем более, что сейчас возвращается олд мани мода писать письма пером и наклеивать винтажные марки. Однако логика есть.

В числе прочих новелл была и следующая. Почтовая деятельность включает в себя множество различных услуг. Среди них особое место занимают т.н. универсальные услуги почтовой связи, т.е. такие, которые оказываются любому пользователю в любом населенном пункте "в заданный срок с установленным качеством и уровнем цен, обеспечивающими доступность этих услуг".

Доступный уровень цен обеспечивается тем, что эти универсальные услуги субсидируются государством. Изначально в действующей редакции Закона (пункте 2 статьи 10) в их состав входили:

услуги по пересылке нерегистрируемого письма; услуги по пересылке нерегистрируемой почтовой карточки; услуги по пересылке нерегистрируемой бандероли; услуги по распространению периодических печатных изданий по подписке.

Так вот, новым законом два подпункта из этого перечня исключаются. А именно те, которые касаются нерегистрируемых почтовой карточки и бандероли. Как поясняют в сопроводительной сравнительной таблице к новеллам инициаторы реформы – из-за невостребованности.

Дело в том, что "за период 2017-2021 годы услуги по пересылке нерегистрируемой карточки не субсидировались, данная услуга не является социально важной и потребности в данной услуге не было. Также в связи с развитием электронной коммерции услуги по пересылке нерегистрируемой бандероли становятся неактуальными".

Другими словами – чтобы не выделять государственные деньги на то, что не востребовано. Открытки никто не шлет. При этом – цитируем депутата Мажилиса, руководителя рабочей группы Екатерину Смышляеву в эксклюзивном интервью, которое она ранее дала нашему изданию – это не распространяется на другие виды бумажной корреспонденции:

"За девять месяцев этого года речь все еще идет о 25 млн доставленной печатной корреспонденции. Поэтому можно сказать, что бумажные письма еще поживут. Они востребованы, пока есть населенные пункты без интернета и есть пользователи, кому бумажная корреспонденция ближе электронной. Эти предпочтения нужно уважать и соблюдать".

Впрочем, открытка, или почтовая карточка, совсем уж не канет в лету – только нерегистрируемая, то есть такая, за которую не надо расписываться ни отправителю, ни получателю. А также специально платить деньги за доставку – достаточно просто опустить сообщение в почтовый ящик. И почтальон непременно доставит его по указанному адресу, как всегда позвонив дважды...

Тогда как регистрируемые в почтовом отделении открытые письма можно будет за деньги отправлять и в будущем, поздравляя далеких родных с Первомаем и Новым годом.

Впрочем, исчезнут и сами почтовые ящики.

Но и здесь требуется уточнение. Речь идет не об "абонентском почтовом ящике – специальном шкафе с ячейками, устанавливаемом в зданиях, жилых домах (жилых зданиях), индивидуальных жилых домах, для получения адресатами почтовых отправлений" (пп.2) статьи 1 Закона). Эти останутся, хотя к ним есть вопросы, к которым еще вернемся.

Исключается пп.24) статьи 1 Закона:

"Почтовый ящик – ящик установленного цвета, формы и размеров, предназначенный для сбора нерегистрируемых писем и почтовых карточек".

Это те самые ящики, которые когда-то в большом количестве размещались по городам и весям, куда любители эпистолярного жанра опускали зафиксированные на бумаге мысли. С развитием информационных технологий таких почтовых ящиков становилось все меньше, и на сегодня их 2127 единиц на весь Казахстан. По сути, они остались лишь непосредственно у почтовых отделений.

Теперь их также собираются упразднить. Одна из причин – деньги. Вот еще одна из цитат в сравнительной таблице к поправкам:

"В рамках субсидирования универсальных услуг почтовой связи, убытки и расходы Общества (Казпочты) покрываются только за оказание услуг по пересылке нерегистрируемых писем, принятых в сельской местности (54,6 млн. тенге), без учета установки и содержания почтовых ящиков. Данная сумма возмещения не покрывает затрат на приобретение почтовых ящиков, при этом дополнительно Общество несет расходы на ремонт, автотранспортные расходы на обслуживание почтовых ящиков и т.д. и терпит убытки".

Другая причина, по правде говоря, расписана более обстоятельно. Дело в том, что новеллами внедряется новая возможность доставки почтовых отправлений, что называется, "до двери" – посредством вручения третьим лицам, то бишь курьерам. Однако это означает доступ к персональным данным, а значит, порядок должен быть урегулирован.

В частности, должно быть получено согласие отправителя или получателя. Для чего поменяли редакцию пп.32) статьи 1 (и других сопряженных с этой норм) Закона (выделено):

"Перевозка почтового отправления - перемещение (транспортировка) почтового отправления из пункта отправления до производственных объектов места назначения для доставки и (или) вручения лично адресату или его законному представителю, или поверенному, действующему на основании доверенности, либо третьим лицам путем получения согласия адресата или отправителя через процесс подтверждения права с помощью ввода пароля (пин-кода)".

Существующая выемка корреспонденции почтальонами из почтовых ящиков не очень-то стыкуется с индивидуальным разрешением на доступ к персональным данным третьим лицам.

При этом потенциал объединения инфраструктурных мощностей Казпочты (1800 только сельских отделений в РК) с динамичностью курьерских служб весьма соблазнителен. Поэтому-то на смену прежним почтальонам печкиным, забирающим корреспонденцию из почтовых ящиков, а затем развозящим ее по адресатам, предложена более современная схема.

Все почтовые отправления, в том числе и получение универсальных услуг – пересылку тех же писем – возможно будет осуществлять только через почтовые отделения. Но зато и благодаря подтверждению права на доступ к персональным данным (через пин-код) третьим лицам процесс пересылки любых почтовых отправлений можно организовать, что называется, "от двери до двери".

Такая доставка, разумеется, и сейчас вполне возможна в отношении многих предметов, например, букета цветов. Но не корреспонденции, которая содержит персональные данные. Ибо это уже нарушение закона, поскольку процесс получения доступа к персональным данным должен быть формализован.

А статья 32 Закона, где прежде регулировалось функционирование почтовых ящиков, теперь посвящена почтоматам. Не постаматам, а именно почтоматам – через "ч" и "о". Впрочем, термин обозначает один и тот же вошедший в обиход предмет – почтовый автомат.

Но сейчас они располагаются, как правило, в заведениях торговли. Тогда как согласно поправкам:

"Почтоматы могут размещаться в зданиях и сооружениях либо многоквартирных жилых домах... Собственники квартир, нежилых помещений многоквартирного жилого дома могут принять на собрании решение о предоставлении операторам почты имущества общего пользования объекта кондоминиума для размещения ими почтоматов в целях предоставления услуг почты".

То есть на месте сегодняшних абонентских почтовых ящиков, обчистить которые не составит труда любому воришке. Поэтому-то ценные посылки приходится сейчас забирать в почтовом отделении. Но в будущем, когда почтоматы можно будет устанавливать в подъезде, подобные ограничения исчезнут. Да и размер ячейки почтомата будет побольше абонентского почтового ящика.