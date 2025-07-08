Смерть на пляже: как должны быть оборудованы зоны отдыха, чтобы люди не тонули

Летальные инциденты на пляжах (люди тонут) участились в связи с купальным сезоном. Однако насколько это трагическая случайность, а не халатность ответственных за безопасность в местах массового отдыха? Проблема в том, что правила безопасности на водоемах не соблюдаются, сообщает Zakon.kz.

Ситуативных причин, почему купающиеся тонут, много. С кем-то в воде случается физическое недомогание (от инфаркта до судорог), кого-то утягивает холодное подводное течение, кто-то к жаркому летнему солнцу добавляет алкогольный градус…

А еще люди сталкиваются со скутерами, получают травмы во время игр и прыжков в воду, подвергаются нападению опасных водных хищников. Но во всех случаях (за исключением, пожалуй, последнего) настоящей причиной является несоблюдение Правил безопасности на водоемах, как раз и существующих, чтобы купировать угрозы. Сейчас в РК действует редакция этих правил, утвержденных приказом министра внутренних дел от 19.01.2015 за №34.

Место массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах включает в себя, во-первых, акваторию (ограниченное водное пространство), а во вторых, пляж – земельный участок, прилегающий к этой акватории и, самое главное, обустроенный для организованного отдыха, в том числе купания людей. Соответственно, требования к таким разрешенным местам отдыха предъявляются (в пункте 9 Правил) как к акватории, так и к пляжу.

Течение, воронка, водоворот

Проиллюстрируем. Купающийся, например, попал в водоворот. Так вот, его вообще не должно быть в акватории, предназначенной для отдыха на воде! Читаем пп. 18) пункта 9 Правил:

"Обеспечивается создание пляжей без выхода грунтовых вод на поверхность, воронок, водоворотов и течения, превышающего 0,5 метра в секунду".

Как и кто это обеспечивает? Согласно пунктам 4 и 4-1 Правил, обследование акватории (а также очистку дна и визуальный осмотр пляжа) проводят территориальные подразделения или государственные учреждения, находящиеся в ведении уполномоченного органа в сфере гражданской защиты. Или организации, имеющие водолазное оборудование и снаряжение для производства работ под водой, в присутствии представителей местных исполнительных органов и территориальных подразделений уполномоченного органа.

Делается это до начала купального сезона, который стартует 1 июня (и заканчивается, к слову, 31 августа).

Если акватория не обследована, 1 июня пляж не может быть открыт, а если почему-либо это произошло – по результатам последующей комиссионной проверки должен быть закрыт.

Цитата:

"Организация, открытие и эксплуатация мест массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах и водохозяйственных сооружениях, не соответствующих требованиям настоящих Правил, не допускается". Пункт 13 Правил безопасности на водоемах

Мало того, этот участок квалифицируется как опасный участок водоема для отдыха и купания, и местными исполнительными органами устанавливаются запрещающие и предупреждающие знаки (пп. 10) пункта 7 Правил).

Приступ или травма в воде

Или другой случай: человеку стало плохо в воде. Как раз для предотвращения трагедии Правилами (пп. 3), 5), 19) пункта 9) предусмотрено, чтобы на пляже были:

установлены наблюдательные вышки высотой, обеспечивающие охват всей контролируемой зоны обслуживания, с установкой от береговой полосы не более 20 метров;

высотой, обеспечивающие охват всей контролируемой зоны обслуживания, с установкой от береговой полосы не более 20 метров; созданы спасательные посты , укомплектованные инструкторами с спасательным оборудованием и снаряжением;

, укомплектованные с спасательным оборудованием и снаряжением; установлены щиты со спасательными кругами и спасательными средствами "Конец-Александрова" (плавучий канат длиной около 30 метров с петлей диаметром 40 сантиметров и двумя поплавками) на расстоянии 10 метров от воды с интервалом не более 50 метров;

со спасательными кругами и спасательными средствами "Конец-Александрова" (плавучий канат длиной около 30 метров с петлей диаметром 40 сантиметров и двумя поплавками) на расстоянии 10 метров от воды с интервалом не более 50 метров; выделено помещение для оказания первой помощи (доврачебной медицинской помощи) с дежурным персоналом: медработниками или лицами, прошедшими соответствующую подготовку, оснащенными необходимым инструментом и медикаментами.

Ну и так далее. Согласно пп. 11) пункта 14 упоминаемых Правил, "не допускается входить в воду и купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения". Согласно других Правил – пользования маломерными судами и базами (сооружениями) для их стоянок – гидроциклам, скутерам и прочим маломерным судам запрещено приближаться к акватории у пляжа, предназначенной для купания и ограниченной красными или оранжевыми буйками, ближе 10 метров (пп. 6) пункта 10).

А буксирующее маломерное судно и буксируемое плавательное средство ("бананы" и т.п.) в любом случае должны находиться на расстоянии не менее 50 метров от других судов, берега и от купающихся людей (пункт 16 Правил пользования маломерными судами).

Чтобы не повредиться во время прыжков в воду и спортивных игр и аттракционов на воде, также оборудуются специальные места (пп. 16) и 17) пункта 9 Правил безопасности на водоемах). Впрочем, если до поверхности воды менее 3 метров, можно прыгать и с естественных возвышений, а вот если больше – только со специально построенных вышек и с разрешения инструкторов (и в их присутствии).

Не трагедия, а безответственный бизнес и халатность

Главный вопрос, разумеется, в том, как добиться соблюдения всех этих требований. Как к отдыхающим, так и к организаторам отдыха – владельцам пляжей.

Если первые купаются или катаются на маломерных судах в запрещенных местах, им, согласно статье 364 КоАП (нарушение правил общего водопользования), грозит предупреждение. Если же ответственные за соблюдение правил лица допускают нарушение или невыполнение правил безопасности на водоемах, (статья 412 КоАП), это влечет штраф на физических лиц в размере 7, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства – в размере 10, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 20, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 60 МРП.

Но во всех случаях целью взыскания является предупреждение серьезных последствий. А в предупреждении главное, чтобы оно было сделано вовремя. Поэтому Правилами безопасности на водоемах предусмотрено еще одно: дежурство сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих Национальной гвардии и инспекции транспортного контроля в местах массового отдыха (пп. 4) пункта 6).

Оно и понятно: полиция следит за тем, чтобы пляж функционировал по правилам. Чтобы у воды стояли щиты со спасательным кругами, в медпункте сидел медработник, а спасатели не спали, а дежурили на наблюдательных вышках. Тогда, глядишь, начинающего тонуть человека удастся вовремя вытащить из воды и спасти.

Вот только есть один момент. Дежурство инспекторов организуется по решению местных исполнительных органов. И далее вопрос: а много ли вы видели на пляжах таких дежурных в погонах?

Не следует ли сделать обязательным дежурство или во всяком случае обеспечить регулярное патрулирование пляжей? Иначе, боюсь, соблюдения правил не видать. Менталитет.

Очевидно, что выполнение всех требований увеличит расходы рекреационного бизнеса, а значит, и расценки для туристов. Однако безопасность стоит денег.

Иначе неизбежно последуют новые трагедии во время отдыха. И новые уголовные дела, открытые по части 3 статьи 306 УК, согласно которой за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека, грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет. А также по статье 371 УК "Халатность", согласно которой за неисполнение или ненадлежащее исполнение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия, грозит до 4 лет лишения свободы.

Так что наведение порядка в интересах не только отдыхающих, но и пляжного бизнеса, и местных исполнительных органов.

Разумеется, у людей есть право купаться не только в местах массового отдыха, например, на частных и коммунальных пляжах, но и на любых водоемах в рамках общего водопользования, которое включает и рекреационные цели (пп. 2) пункта 6 Типовых правил общего водопользования). Специального разрешения на это не требуется (пункт 3), т.е. если нет запрещающего знака, то нет и запрета.

Как говорится, дикарями.

В этом случае не с кого требовать соблюдений правил оборудования пляжей, а ответственность за свою безопасность человек несет целиком сам. Но... тогда и брать деньги с отдыхающих не за что. У нас же зачастую бывает так, что из всего оборудования на пляже есть только шлагбаум, а цена за его поднятие такая, будто наличествует весь предусмотренный правилами набор "благ цивилизации".