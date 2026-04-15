Взял кредит на покупку товара или услуги, а затем передумал: можно ли отказаться от займа и как это сделать

Сейчас получить потребительский кредит через банковское приложение для оплаты товара или услуги – минутное дело. Но что делать, если позже передумали? Не будем углубляться в детали, из-за чего. Изменились обстоятельства. Можно вернуть заем? И чего это будет стоить? Вопрос изучал Zakon.kz.

Покупатель имеет право на возврат или обмен товара в течение 14 дней после покупки, даже если товар, выражаясь языком закона (статья 454 Гражданского кодекса), надлежащего качества. Продавец же, в свою очередь, обязан обеспечить этот обмен или возврат (статья 30 Закона РК "О защите прав потребителей").

Разумеется, если товар не продовольственный и сохранил новизну – товарный вид, потребительские свойства, пломбы и ярлыки, а также не был в употреблении. Кроме того, некоторые виды товаров, перечисленные в статье 30 закона, обмену или возврату не подлежат. (Подробно об этих категориях можно узнать из статьи, которую Zakon.kz публиковал ранее.) Но в целом все ясно.

С услугой чуть сложнее. Напомним определение:

"Услуга – деятельность, направленная на удовлетворение потребностей потребителей, результаты которой не имеют материального выражения". Пп. 6) статьи 1 Закона РК "О защите прав потребителей"

В отличие от работы, которая имеет такое "материальное выражение". Но тут, по правде говоря, все на тоненького.

Например, медицинская услуга. Поставили пациенту капельницу или измерили давление. Ничего ведь в материальном плане не изменилось? Значит, услуга. Но удалили камень из почки – вроде бы уже работа, поскольку "деятельность... имеет материальное выражение".

Еще запутанней "удовлетворение потребностей потребителей", скажем, в барбершопе. Облик изменился (подстригли бороду) – стало быть, работа. Но через неделю щетина отросла заново, а значит, в "материальном выражении" все осталось по-прежнему. Услуга!

Помнится, в курсе римского права приводился такой классический казус: Авл Агерий покрасил забор Нумерию Негидию. Что это: работа или услуга? Философский на самом деле вопрос...

Между тем последствия от его решения вполне практические. От работы, если она сделана добротно, "надлежащим образом", отказаться нельзя (отказ будет считаться нарушением договора со всеми вытекающими: неустойкой, возмещением упущенной выгоды и морального вреда). От услуги – можно, и возместить надо только фактические расходы исполнителя.

Поэтому, чтобы не было путаницы, согласно пункту 2 статьи 683 ГК, к договорам по оказанию медицинских услуг, а также ветеринарных, аудиторских, консультационных, информационных услуг, услуг по обучению, связи и туристическому обслуживанию применяются правила именно возмездного оказания услуг.

И, кстати, по отказу от услуги даже сроки не указаны. Например, решил студент-платник прервать обучение посреди семестра – вправе это сделать. Следует лишь оплатить вузу фактически понесенные тем расходы, но остальные заплаченные вперед деньги вуз должен вернуть. (Даже если в договор вставят другие условия, они в случае спора будут признаны ничтожными как противоречащие законодательству).

Не период охлаждения, но право на возврат займа

Однако все это однозначно лишь тогда, когда приобретатель товара или услуги заключает договор непосредственно с продавцом и платит за продукт сам. Все усложняется, если человек оформляет кредит или рассрочку (беспроцентный потребительский кредит) через банк, чаще всего – посредством банковского приложения, используя сеть Интернет. Онлайн.

В связи с чем появляется еще одна сторона – банк. В принципе, "право 14 дней" (назовем его так) распространяется и на заем как финансовую услугу. Так, в старом, утратившем совсем недавно (с 19 марта 2026 года) силу Законе "О банках и банковской деятельности в РК" была статья 34 "Банковская заемная операция". В пункте 7 статьи гарантировалось:

"Заемщик-физическое лицо, получившее заем, не связанный с осуществлением предпринимательской деятельности, на приобретение товаров, работ и услуг, вправе в течение 14 календарных дней с даты заключения договора банковского займа вернуть заем с оплатой вознаграждения, начисленного банком с даты предоставления займа. В случае, предусмотренном настоящим пунктом, неустойка или иные виды штрафных санкций за возврат займа не взимаются".

Т.е., если передумал брать кредит, идешь течение двух недель в банк, пишешь заявление и возвращаешь потребительский кредит. Подчеркиваем, без санкций, надо лишь вернуть проценты, набежавшие за прошедшие дни. Однако, повторимся, старый закон утратил силу. С 19 марта введен в действие новый Закон РК № 258-VIII от 16 января 2026 года "О банках и банковской деятельности в РК" , в котором данной нормы нет.

Но вообще в корпусе законодательства правило осталось. Дело в том, что среди требований, которые предъявляются новым законом к условиям осуществления банковской деятельности, есть следующее (пп. 3) пункта 4 статьи 52):

При заключении договора банковского займа с физическим лицом, не связанного с осуществлением предпринимательской деятельности, должен соблюдаться порядок, включающий требования к его содержанию, оформлению и обязательным условиям.

В свою очередь эти требования, утвержденные Постановлением Правления Национального банка РК от 23 декабря 2019 года № 248 (в качестве Приложения 2), предусматривают в числе прочего (пп. 1) пункта 5):

"Принять заем в течение 14 календарных дней с даты заключения договора у заемщика – физического лица, получившего заем, не связанный с осуществлением предпринимательской деятельности, на приобретение товаров, работ и услуг, с удержанием вознаграждения, начисленного с даты предоставления займа, без взимания неустойки или иных видов штрафных санкций за возврат".

Иначе говоря, и сейчас действует то же самое "право 14 дней", что и раньше, только сформулировано оно не в самом законе, а в подзаконном акте. Это не самая хорошая новость, поскольку в новых требованиях, которые будут приняты уполномоченным органом, такого пункта может и не оказаться... Но пока норма работает. Как ее использовать?

Если взял потребительский кредит на товар или услугу, а затем передумал, следует пойти в банк, обратиться к менеджеру и написать заявление об отказе. Уточним, в разговоре с представителями банка надо упирать не на т.н. период охлаждения, согласно которому в течение определенного срока умышленно задерживается перечисление денег без подтверждения. Эта мера была введена в 2025 году и направлена против действий мошенников.

В данном же случае речь идет о фундаментальном праве потребителя отказаться от товара и услуги (и в частности, займа), даже если никакого мошенничества не было. И повод этот, если угодно, более универсальный. Почему?

Согласно правилам (пункту 5 статьи 58 Закона "О банках и банковской деятельности в РК") период охлаждения составляет не менее 24 часов. Однако для займов меньше 150 МРП (648 750 тенге) период охлаждения действующими нормами не предусмотрен (пп. 3) пункта 6 статьи 58 закона). Так что, если взяли потребительский кредит, например, на полмиллиона, данной опцией воспользоваться нельзя.

А, ссылаясь на "право 14 дней", заем вернуть можно.

Банковский менеджер (или какой-нибудь старший менеджер – если младшему коллеге не хватит опыта и знаний) использует ваше заявление как основание для возврата денег от продавца товара или услуги. Самостоятельно покупатель, конечно, также может связаться с продавцом для отмены, но через банк надежней. Потому что спорить с ним – себе дороже.

Объясняем алгоритм. Да, конечно, если продавец откажет банку в возврате, это само по себе еще нельзя квалифицировать как "мошенничество путем злоупотребления доверием пользователя информационной системы или сети Интернет" (пп. 4) части 2 статьи 190 УК).

Однако такой отказ вполне может стать поводом для проверки продавца (нет ли в его действиях мошенничества) и временного приостановления операций по банковскому счету. Что простимулирует продавца оперативно вернуть деньги. Проверено на личном покупательском опыте, кстати.

Разумеется, чем раньше обратиться в банк, тем лучше. Чтобы услуга еще не начала оказываться (фактических расходов нет), а товар сохранил первозданную свежесть.