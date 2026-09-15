Что запрещено законом в общественных местах и какие места считаются общественными

Есть действия, которые можно совершать в своей квартире или во дворе частного дома, но запрещены в общественных местах. Как-то: интим, "нулевой дресс-код", употребление алкоголя и т. д. Все это осуществленное напоказ – правонарушение. Что считается общественным местом, объясняет Zakon.kz.

В Кодексе РК об административной ответственности есть статья 434 "Мелкое хулиганство". Она предусматривает штраф и даже арест за такие действия, как:

нецензурная брань в общественных местах;

оскорбительное приставание к физическим лицам;

осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах.

А также другие "подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц". То есть вышеприведенный перечень не исчерпывающий. К таким действиям, нарушающим "порядок и спокойствие", можно отнести и разгуливание по улице в непотребном виде, и секс на пляже (к этому еще вернемся), и отправление физиологических потребностей на виду у прохожих. Да много чего еще.

Но, как видим, важным условием для признания поведения противоправным и привлечения граждан к ответственности является такой признак, как место правонарушения, – оно должно относиться к категории общественных.

При этом в РК "на кодифицированном и законодательном уровне нет четкого определения общественному месту" (согласно научно-практическому комментарию к Кодексу РК об административных правонарушениях (МЮ РК, 2020).

Что является общественным местом, определено лишь в Правилах приема и регистрации заявления, сообщения или рапорта об уголовных правонарушениях, а также ведения Единого реестра досудебных расследований, утвержденных приказом генерального прокурора РК №89 от 19.09.2014. Сделано это для правильной квалификации правонарушений и их учета.

Например, согласно этим правилам, правонарушение в ночном клубе считается совершенным в общественном месте. Но если дело было в гардеробе ночного клуба ("увеселительного заведения", пп. 3) пункта 30 Правил), то правонарушение не подлежит учету как совершенное в общественном месте.

Поэтому, за неимением другого, обратимся к данным Правилам.

Итак, к общественным местам – т. е. специально оборудованным местам общего пользования в черте или вне городов и населенных пунктов, предназначенным для использования населением, а также проведения массовых мероприятий, обслуживания и отдыха граждан, – относятся (согласно пункту 27 Правил):

организации образования и отдыха;

организации здравоохранения;

пункты общественного питания;

кинотеатры, театры, цирки, концертные, смотровые и выставочные залы, спортивные арены и другие крытые сооружения, предназначенные для массового отдыха, в том числе ночные клубы и дискотеки;

музеи, библиотеки и лектории;

поезда местного и дальнего сообщения, суда воздушного, морского и речного транспорта, салоны городских, междугородних автобусов, маршрутных такси и городского электротранспорта;

здания аэропортов, железнодорожных, автомобильных и водных вокзалов, перроны железнодорожных вокзалов и метрополитены;

помещения государственных органов и организаций, не использующих пропускной режим;

помещения, являющиеся рабочими местами, на объектах с пропускным режимом, используемых коллективами трудящихся для работы – в случаях совершения хулиганства;

подъезды домов.

К слову, до нынешнего года этот список был исчерпывающий. Т.е. все остальные людные места, например, дворы многоквартирных жилых домов или переулки в него не входили – по крайней мере, формально. Но поправками в Правила (приказом генерального прокурора РК от 28.02.26 г. № 37, который введен в действие с 5 марта 2026 года) в перечень добавили еще одну позицию: "иные места, предусмотренные пунктом 28 настоящих Правил".

А, в свою очередь, в пункте 28 Правил общественные места подразделяются на:

постоянные (места, доступ к которым открыт в любое время: улицы, переулки, скверы, бульвары, набережные, площади, вокзалы, дворы (за исключением дворов частных домов); периодические (помещения, предназначенные для обслуживания и отдыха населения в определенные часы: рынки, образовательные и лечебно-оздоровительные учреждения, зоны отдыха, культурные, развлекательные, спортивные учреждения, общественный транспорт, предприятия торговли, пассажирские вагоны, общественные туалеты).

К этому остается добавить вышеупомянутый пункт 30 Правил, в котором особо оговаривается, что "не подлежат учету, как совершенные в общественных местах и на улицах:

правонарушения, совершенные на объектах общественного назначения, в момент совершения правонарушения не выполняющих свои функции;

свои функции; правонарушения, совершенные на объектах с пропускным режимом , используемых коллективами трудящихся для работы, и охраняемых автостоянках;

, используемых коллективами трудящихся для работы, и охраняемых автостоянках; правонарушения, совершенные в подсобных помещениях, гардеробах и служебных кабинетах организаций, учреждений, торговых и увеселительных заведений;

правонарушения, совершенные на территории заброшенных зданий, вне зависимости от наличия ограждения, в подземных коммуникациях, на необустроенном участке местности – пустыре, побережье реки, за исключением набережных улиц и пляжа, участке автодороги без каких-либо объектов инфраструктуры;

зданий, вне зависимости от наличия ограждения, в подземных коммуникациях, на участке местности – пустыре, побережье реки, за исключением набережных улиц и пляжа, участке автодороги без каких-либо объектов инфраструктуры; кражи из квартир и другие правонарушения, совершенные в жилых помещениях общежитий, гостиниц, домов отдыха, вагонов пассажирских поездов, находящихся на перегонах в случае отсутствия пассажиров, разъездах, в тупиках и парках отстоев;

правонарушения, совершенные в местах общего пользования в коммунальных квартирах, чердаках, подвалах;

дорожно-транспортные правонарушения;

правонарушения; интернет-мошенничества, а также правонарушения, совершенные с использованием цифровых технологий.

А также правонарушения, предусмотренные УК РК (перечислены более 100 статей).

Вот учитывая весь "некодифицированный", весьма пестрый список вышеперечисленных локаций, и следует подходить к определению, совершено ли правонарушение в общественном месте или нет. Не так-то просто, посему несколько примеров.

Возвращаемся к статье 434 "Мелкое хулиганство". Поскольку необустроенный участок местности не относится к общественным местам, то, скажем, на берегу реки (другого водоема) где-нибудь в лесу или степи (но не на набережной в пределах населенного пункта или пляже в границах зоны отдыха) купание и прочие телодвижения в первозданном виде, которые могли бы нарушить "спокойствие физических лиц", не являются, получается, мелким хулиганством – и не подлежат административной ответственности.

Аналогично и в случае с употреблением алкоголя. Статья 440 КоАП запрещает "распитие спиртных напитков на улицах и в других общественных местах, кроме организаций торговли и общественного питания, в которых продажа алкогольных напитков на разлив разрешена местным исполнительным органом".

Но если место – не общественное, и дело происходит не на улице, не на лавочке в городском парке и на пляже в зоне отдыха, а на пикнике в "необустроенном" загородном лесу или на рыбалке в дикой природе – то запрет в КоАП не предусмотрен.

Конечно, если делать выводы из тех самых Правил. Но больше, повторимся, не из чего.