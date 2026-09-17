За парту – с 5 лет: почему дети фактически идут в школу ранее "законного" возраста 6 лет

В каком возрасте ребенок должен идти в школу? В законе четко сказано – с 6 лет. Однако на практике бывает, что из детсада ребенка выпускают, когда ему, например, только 5 с половиной. И тогда – либо в школу, либо в детсад, но за большие деньги. Родители недоумевают – объясняет Zakon.kz.

В Казахстане предшкольная подготовка в государственных детских садах является бесплатной (согласно пункту 2 статьи 30 Закона РК "Об образовании"). Среднее образование также гарантируется, правда, сформулировано это (в пункте 1 статьи 33 Конституции) иначе:

"Гражданам РК гарантируется получение не оплачиваемого ими среднего образования в государственных учебных заведениях".

Это оправданно: государство заботится о будущем. Родителям детей, которые посещают детский сад и затем школу (в обоих случаях – государственные), не нужно за это платить. За исключением питания в детсаду, которое и составляет, согласно правилам, 100% стоимости оплаты (опять-таки, в государственной организации).

Это, конечно, большое подспорье для родителей. Но в момент перехода из дошкольников в школьники возникает один непростой момент, связанный со сроками. В Законе РК "Об образовании", в пункте 1 статьи 31 говорится:

"На обучение в 1-й класс принимаются дети с шести лет без применения тестовых или конкурсных процедур".

А согласно пункту 1 статьи 30 Закона, "выпуск воспитанников, достигших шестилетнего возраста, осуществляется дошкольной организацией в период с 1 июня по 1 августа ежегодно".

Если бы всем детям 6 лет исполнялось в этот промежуток, вопросов бы не было. Но если ребенок родился, скажем, в декабре, как быть? В самом законе такие детали, разумеется, не регламентируются, на то существуют подзаконные акты.

А именно, в соответствии с приказом министра просвещения РК от 3 августа 2022 года №348 "Об утверждении государственных общеобязательных стандартов дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования":

"Возрастные группы формируются в дошкольной организации к началу учебного года с учетом возраста детей, достигших полных лет на календарный год:.. предшкольная группа, предшкольный класс школы (лицея, гимназии) – дети 5 лет". Пункт 25 Приложения 1 к приказу: Государственный общеобязательный стандарт дошкольного воспитания и обучения

Т. е. речь идет о достижении возраста не обязательно полных 6 лет, но и о таких случаях, когда 6 лет исполнится до конца текущего года. А значит, если у ребенка день рождения в декабре, то в соответствии с государственным стандартом из детского сада он должен быть выпущен в неполных 6 лет, а фактически в 5 с половиной.

Если же родители считают, что в школу такому ребенку еще рановато идти, они, разумеется, вправе дать ему еще год посещать детский сад. Но это не будет соответствовать государственному стандарту, а значит, такая предшкольная подготовка уже не является бесплатной.

Придется переводить ребенка на год в частный детсад или предшкольный класс гимназии по коммерческим, скажем так, расценкам. Или отправлять малого за школьную парту вместе с детьми, которые могут быть старше его почти на год (если родились, скажем, в январе).

Вопрос не только в том, насколько ребенок готов к усвоению образовательной школьной программы в столь раннем возрасте (дети разные бывают). Но и в том, что разница в несколько дней-недель по времени рождения имеет столь существенные финансовые последствия. И следует это не из самого закона, а из подзаконного акта.

Между прочим, в ныне действующей формулировке процитированные статьи 30 и 31 Закона РК "Об образовании" существовали не всегда. В период с 2011 по 2016 год действовала редакция, согласно которой дошкольное воспитание осуществлялось "до шести (семи) лет", и с этого же возраста наступала пора идти в школу:

"На обучение в 1-й класс принимаются дети с шести (семи) лет". Старая редакция пункта 1 статьи 31 Закона РК "Об образовании"

Честно говоря, такой люфт в отношении детей (развитие которых может весьма различаться из-за многих факторов) не кажется лишним. Но былого не вернуть. А вот насчет будущего у готовящихся стать родителями имеются кое-какие варианты...