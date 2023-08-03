Ребенок очень худой: стоит ли переживать

Многие заботливые мамы и близкие родственники малыша хотят, чтобы он хорошо кушал, был пухленьким и румяным. Низкий вес приводит их в уныние и заставляет усиленно кормить чадо. Разбираемся, стоит ли волноваться, если ребенок плохо набирает вес.

Возможные причины худобы

Прежде чем начинать паниковать, что ребенок слишком худой, заботливым родителям следует вспомнить себя в детстве, оценить свое и телосложение ближайших родственников. Если в роду все худые, то не стоит ждать, что малыш будет пухлым, ведь законы генетики никто не отменял. Также важно помнить об особенностях строения тела. У предрасположенных к худобе детей длинные ноги и руки и узкие кости. Зачастую они немного выше своих сверстников.

На аппетит ребенка влияют и психологические факторы. Любой эмоциональный дискомфорт может привести к отказу от еды и потере килограммов. Часто такие проявления наблюдаются при смене жизненных устоев, ритма. К примеру, когда ребенок начинает ходить в детский сад или школу, переезжает, становится свидетелем конфликтов между взрослыми или сам попадает в неприятности. Иногда дети подобным образом реагируют на появление младшего брата или сестры.

Многие чрезмерно волнующиеся бабушки или мамы пытаются накормить ребенка любой ценой. В ход идут разные способы: от уговоров, обещаний ценного подарка или сладостей до угроз, наказаний. Как утверждают психологи, давление не лучший вариант. У ребенка возникает устойчивая неприязнь к процессу насильственного кормления. Как следствие, снижение аппетита, отвращение даже к самым любимым блюдам.

Важно! Излишнюю худобу могут вызывать скрытые заболевания. В этом случае вместе с отсутствием аппетита у детей наблюдается быстрая утомляемость, вялость и апатия.



Что делать

Многие педиатры сходятся во мнении, что если худой ребенок весел и активен, не жалуется на здоровье, то родителям переживать не стоит. При наличии любых негативных проявлений лучше обратиться к врачу. Только он на основе проведенных обследований и лабораторных исследований может вынести окончательный вердикт, установить диагноз. Обычно педиатр назначает общий анализ крови и мочи. Для исключения наличия в организме паразитов проводится дополнительное исследование кала. Еще врач может предложить ультразвуковую диагностику внутренних органов и т. д.

Для достижения позитивных результатов важно раннее и правильное диагностирование. Именно поэтому при стремительной потере ребенком массы стоит немедленно обратиться к медикам.

Если со здоровьем наследника все в порядке, набрать вес поможет: