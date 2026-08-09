Почему у взрослых собак выпадают зубы: объяснила ветеринар

У взрослых собак зубы не должны выпадать сами по себе – даже в глубокой старости. Чаще всего за потерей зуба скрывается заболевание, которое долго протекает незаметно. Как распознать проблему и чем она опасна – читайте на Zakon.kz.

У щенков выпадение зубов является нормальным процессом: смена молочных зубов начинается примерно в 3-4 месяца и обычно заканчивается к 7-12 месяцам. Однако у взрослых и пожилых собак зубы выпадать не должны. Ветеринар Лидия Лисичкина объяснила порталу "Доктор Питер", почему это происходит и на какие симптомы стоит обратить внимание.

По словам специалиста, возраст сам по себе не приводит к потере зубов. Даже у 8-9-летней собаки зубы должны оставаться крепкими. Если взрослый питомец теряет зуб, это признак патологии, а не естественного старения.

В большинстве случаев причиной становится пародонтит – воспаление тканей, окружающих зуб. Из-за скопления зубного камня под десной размножаются бактерии, разрушаются ткани и костная структура, удерживающая зуб. В результате он начинает шататься и может выпасть.

Пародонтит сопровождается хронической болью, однако собаки часто не показывают ее. Среди признаков заболевания ветеринар называет неприятный запах из пасти, твердый коричневый или серо-зеленый налет на зубах, покраснение десен, а также шатание зубов. При выпадении зуба на инфекцию могут указывать кровь или повреждение корня.

Запущенный пародонтит опасен не только потерей зубов. Бактерии из воспаленных десен могут попадать в кровоток и способствовать развитию других заболеваний. У собак мелких пород сильное разрушение костной ткани иногда приводит даже к патологическим переломам челюсти.

Лисичкина подчеркивает, что народные средства не способны остановить заболевание, если инфекция уже распространилась под десну. В таком случае необходим осмотр ветеринарного стоматолога и дентальный рентген. Может потребоваться профессиональная чистка и удаление зубов, которые уже невозможно сохранить.

После лечения для профилактики ветеринар советует регулярно чистить собаке зубы специальной пастой и использовать ветеринарные средства для ухода за деснами. По словам специалиста, правильный уход позволяет значительно дольше сохранять зубы здоровыми.

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