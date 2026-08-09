Как сон, спорт и питание влияют на работу мозга – объяснение нейробиолога

Нейробиолог объяснила, почему сон, физические упражнения и правильное питание так важны для здоровья. По ее словам, все три привычки связаны с работой митохондрий – древней системы, которая обеспечивает клетки энергией и поддерживает работу мозга, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает специалист, мозг потребляет значительное количество энергии, несмотря на то, что составляет около 2% массы тела. По данным, которые приводит Кричлоу, в состоянии покоя на работу мозга приходится примерно пятая часть всей энергии организма. Поэтому память, принятие решений и другие когнитивные процессы напрямую связаны с эффективным обеспечением клеток энергией.

Нейробиолог пишет в статье на The Guardian, что ключевую роль в этом процессе играют митохондрии. Считается, что они произошли от древних бактерий, которые более 2 млрд лет назад вступили в симбиоз с клетками. Со временем митохондрии стали отвечать за преобразование энергии из пищи в АТФ – молекулу, необходимую для работы практически всех клеток организма.

По словам Кричлоу, современные исследования позволяют рассматривать митохондрии не просто как "энергетические станции" клеток, а как активных участников работы мозга. Исследователи находят связь между их состоянием и рядом когнитивных функций, включая скорость обработки информации, рабочую память и способность мозга адаптироваться к стрессу.

Физическая активность, как отмечает нейробиолог, влияет не только на мышцы. Исследования связывают регулярные упражнения с укреплением гиппокампа – области мозга, которая участвует в обучении и формировании памяти. Кроме того, физические нагрузки могут способствовать увеличению количества и эффективности митохондрий.

Сон, по мнению специалиста, выполняет другую важную функцию. Пока человек спит, мозг продолжает активно работать: закрепляются воспоминания, а поврежденные и изношенные клеточные компоненты восстанавливаются или заменяются. В числе таких структур – митохондрии.

Не менее важным остается питание. Кричлоу отмечает, что митохондрии зависят от поступающих с пищей веществ для производства энергии. Исследования, которые приводит нейробиолог, указывают на связь рациона с эффективностью этих процессов. В частности, питание с большим количеством минимально обработанных продуктов может обеспечивать организм необходимыми компонентами для нормальной работы клеток.

Таким образом, специалист предлагает рассматривать сон, физические упражнения и питание не как три совершенно разных рекомендации, а как взаимосвязанные способы поддержания энергетических процессов в организме.

По словам Кричлоу, исследования также обнаруживают связи между работой митохондрий и стрессоустойчивостью, настроением, некоторыми особенностями поведения и социальными взаимодействиями. При этом ученые продолжают изучать механизмы этих взаимосвязей.

Нейробиолог считает, что такой подход помогает по-новому взглянуть на связь мозга и тела. Каждая мысль, воспоминание и эмоция возникают благодаря работе живых клеток, которым постоянно требуется энергия.

Как отмечает Кричлоу, именно поэтому старые рекомендации хорошо спать, регулярно двигаться и правильно питаться сохраняют актуальность. Современная наука постепенно позволяет лучше понять биологические механизмы, стоящие за их влиянием на организм.

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