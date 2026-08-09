#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+24°
$
469.93
541.64
5.71
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+24°
$
469.93
541.64
5.71
Советы

Как сон, спорт и питание влияют на работу мозга – объяснение нейробиолога

женщина, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2026 17:38 Фото: magnific
Нейробиолог объяснила, почему сон, физические упражнения и правильное питание так важны для здоровья. По ее словам, все три привычки связаны с работой митохондрий – древней системы, которая обеспечивает клетки энергией и поддерживает работу мозга, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает специалист, мозг потребляет значительное количество энергии, несмотря на то, что составляет около 2% массы тела. По данным, которые приводит Кричлоу, в состоянии покоя на работу мозга приходится примерно пятая часть всей энергии организма. Поэтому память, принятие решений и другие когнитивные процессы напрямую связаны с эффективным обеспечением клеток энергией.

Нейробиолог пишет в статье на The Guardian, что ключевую роль в этом процессе играют митохондрии. Считается, что они произошли от древних бактерий, которые более 2 млрд лет назад вступили в симбиоз с клетками. Со временем митохондрии стали отвечать за преобразование энергии из пищи в АТФ – молекулу, необходимую для работы практически всех клеток организма.

По словам Кричлоу, современные исследования позволяют рассматривать митохондрии не просто как "энергетические станции" клеток, а как активных участников работы мозга. Исследователи находят связь между их состоянием и рядом когнитивных функций, включая скорость обработки информации, рабочую память и способность мозга адаптироваться к стрессу.

Физическая активность, как отмечает нейробиолог, влияет не только на мышцы. Исследования связывают регулярные упражнения с укреплением гиппокампа – области мозга, которая участвует в обучении и формировании памяти. Кроме того, физические нагрузки могут способствовать увеличению количества и эффективности митохондрий.

Сон, по мнению специалиста, выполняет другую важную функцию. Пока человек спит, мозг продолжает активно работать: закрепляются воспоминания, а поврежденные и изношенные клеточные компоненты восстанавливаются или заменяются. В числе таких структур – митохондрии.

Не менее важным остается питание. Кричлоу отмечает, что митохондрии зависят от поступающих с пищей веществ для производства энергии. Исследования, которые приводит нейробиолог, указывают на связь рациона с эффективностью этих процессов. В частности, питание с большим количеством минимально обработанных продуктов может обеспечивать организм необходимыми компонентами для нормальной работы клеток.

Таким образом, специалист предлагает рассматривать сон, физические упражнения и питание не как три совершенно разных рекомендации, а как взаимосвязанные способы поддержания энергетических процессов в организме.

По словам Кричлоу, исследования также обнаруживают связи между работой митохондрий и стрессоустойчивостью, настроением, некоторыми особенностями поведения и социальными взаимодействиями. При этом ученые продолжают изучать механизмы этих взаимосвязей.

Нейробиолог считает, что такой подход помогает по-новому взглянуть на связь мозга и тела. Каждая мысль, воспоминание и эмоция возникают благодаря работе живых клеток, которым постоянно требуется энергия.

Как отмечает Кричлоу, именно поэтому старые рекомендации хорошо спать, регулярно двигаться и правильно питаться сохраняют актуальность. Современная наука постепенно позволяет лучше понять биологические механизмы, стоящие за их влиянием на организм.

Ранее ученые выяснили, как очередность рождения в семье влияет на то, как сложится жизнь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Как соцсети &quot;губят&quot; мозг, объяснили нейробиологи
01:21, 17 декабря 2024
Как соцсети "губят" мозг, объяснили нейробиологи
мужчина
23:22, 29 апреля 2026
Шесть привычек, которые незаметно разрушают мозг, назвал нейробиолог
Музыка улучшает работу мозга
08:30, 06 марта 2025
Как ритмичная музыка влияет на работу мозга, выяснили ученые
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Опубликовано видео победы &quot;Елимая&quot; над &quot;Иртышом&quot; в матче КПЛ
00:54, 10 августа 2026
Опубликовано видео победы "Елимая" над "Иртышом" в матче КПЛ
Рыбакина победила Самсонову и вышла в четвертьфинал "тысячника" в Торонто
00:28, 10 августа 2026
Рыбакина победила Самсонову и вышла в четвертьфинал "тысячника" в Торонто
Появилось видео победы &quot;Астаны&quot; над &quot;Окжетпесом&quot; в матче КПЛ
23:44, 09 августа 2026
Появилось видео победы "Астаны" над "Окжетпесом" в матче КПЛ
Денис Евсеев с трудом пробился в следующий раунд квалификации "Челленджера" в Гамбурге
23:15, 09 августа 2026
Денис Евсеев с трудом пробился в следующий раунд квалификации "Челленджера" в Гамбурге
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: