Чем полезен суп на обед

Нутрициолог Елена Богатова рассказала о пользе супа, который специалист рекомендует есть каждый день на обед, сообщает Zakon.kz.

Главным достоинством супа, который специалист рекомендует есть каждый день на обед, она назвала питательность. Дело в том, что бульоны могут стать источниками питательных веществ, включая витамины, минералы и белки, передает Лента.ру.

"Горячие блюда способствуют улучшению пищеварения. Тепло и жидкость размягчают пищу и улучшают ее усвоение организмом". Елена Богатова, нутрициолог

При этом Елена Богатова отмечает, что при термической обработке часть питательных веществ все же может быть потеряна. Поэтому важно, чтобы питание было разнообразным, в том числе, важно употреблять овощи и фрукты, которые лучше есть сырыми и в салатах.

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