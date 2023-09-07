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"Синдром 7 сентября" у школьника: что это и чем он опасен

школьники синдром 7 сентября Фото: Zakon.kz
Нередко уже после первой недели в школе жизнерадостный и здоровый малыш становится вялым, слезливым и раздражительным. Кроме того, появляются жалобы на недомогание, плохое самочувствие или боль в животе. Так проявляется "синдром седьмого сентября", сообщает Zakon.kz.

Как отмечает психолог Татьяна Василькова, примерно с седьмого числа ребенок уже начинает осознавать, что его жизнь изменилась, появились определенные обязательства и из-за этого у него стресс.

Специалист предлагает представить: все лето вы отдыхали, веселились, играли, не соблюдали полноценный режим дня, и с 1 сентября вам предстоит попрощаться с этими привычками. Для каждого ребенка начало школы – это стрессовый этап.

"Синдром 7 сентября" возникает тогда, когда ребенок оказывается не готовым психологически справляться с ответственностью и учебными обязательствами. Это говорит о том, что родители не создали для этого соответствующих условий.

Подготовка к школе

Конечно, хорошо начать готовить ребенка к школе с 1 августа, но, если так не получилось, надо начинать прямо сейчас. Следует установить режим, когда надо вставать в одно и то же время. Обязательно соблюдать график приема пищи в зависимости от занятости в школе.

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Нужно напомнить школьнику о правилах гигиены и соблюдения порядка в личных вещах.

Еще, как отмечено в публикации "АиФ", можно ввести в привычку утреннюю зарядку на 5-7 минут под музыку. Физическая активность поднимет настроение ребенку и добавит бодрости перед учебным днем.

"Старайтесь отмечать и хвалить каждое старание малыша. Например, что он полностью и правильно записал домашнее задание в дневник. Или аккуратно поставил свой рюкзак, а не бросил его на пол. Поддерживайте в ребенке процесс, чтобы мотивировать его учиться дальше и без стресса".Татьяна Василькова

Также родителям желательно чаще интересоваться, как прошел день в школе, что нового ребенок узнал, в чем ему помочь.

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"Не оставляйте первоклассника в такой важный период его жизни в одиночестве. Проявите максимум поддержки и заботы вашему старательному ученику", – заключила психолог.

Ранее психолог Ольга Егоренкова подсказала родителям, как правильно будить, собирать и отправлять детей в школу.

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