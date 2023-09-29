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Специалисты рассказали, чем опасен лизун или слайм

Специалисты рассказали, чем опасен лизун или слайм Фото: freepik
В "Роспотребнадзоре" заявили, что несмотря на то что слайм давно завоевал сердца детей и взрослых он опасен тем, что его липкая структура становится магнитом для микроорганизмов, сообщает Zakon.kz

В ведомстве напомнили, что слайм – это мягкая, желеобразная масса. Вещество имеет густую структуру, тянется, растекается, принимает любую форму, не прилипает к рукам и может быть разных цветов. Основное предназначение лизуна – игрушка-антистресс. Несмотря на все плюсы игры с лизунами, желеобразные слаймы способны притягивать пыль, крошки, волоски и другие мелкие частицы мусора. Когда он падает на пол или другие поверхности, его липкая структура становится магнитом для микроорганизмов. Играя с загрязненным лизуном, ребенок может перенести эти микробы на руки.

"Особенно опасно, если ребенок взял лизун в рот или после игры с ним сел за стол, не помыв руки. Некоторые микробы могут вызвать нежелательные реакции, особенно у детей с неустойчивой иммунной системой", - говорится в сообщении.

Для безопасности в "Роспотребнадзоре" советуют регулярно менять лизуны, особенно если они падали на пол, а также следите за чистотой рук вашего ребенка.

Также специалисты говорят, что лизун – это не игрушка для детей до 3 лет. 

Ранее в "Роспотребнадзоре" рассказали о пользе и вреде жевательной резинки.

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