Специалисты рассказали, почему важно есть капусту в любое время года

В "Роспотребнадзоре" рассказали, что такой обычный овощ как капуста, оказывается обладает невероятным количеством полезных свойств, сообщает Zakon.kz

Капуста богата питательными веществами и витаминами, такими как витамин С, калий, кальций, магний, железо и многими другими.

Витамин С помогает повысить иммунитет и снижает риск различных заболеваний, а кальций и магний необходимы для крепких костей и здоровья сердца. Капуста содержит клетчатку, которая способствует хорошей работе пищеварительной системы и помогает снизить уровень холестерина в крови.

При покупке капусты Роспотребнадзор рекомендует обратить внимание на следующие моменты:

листья должны быть свежими и без признаков гниения или повреждений;

капуста должна быть тяжелой по весу, что указывает на ее сочность и свежесть;

при надавливании на кочерыжку должно быть слышно характерное скрипящее звучание, что указывает на свежесть и сочность овоща.

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