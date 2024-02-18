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Специалисты рассказали, почему важно есть капусту в любое время года

Специалисты рассказали, почему важно есть капусту в любое время года Фото: pixabay
В "Роспотребнадзоре" рассказали, что такой обычный овощ как капуста, оказывается обладает невероятным количеством полезных свойств, сообщает Zakon.kz

Капуста богата питательными веществами и витаминами, такими как витамин С, калий, кальций, магний, железо и многими другими.

Витамин С помогает повысить иммунитет и снижает риск различных заболеваний, а кальций и магний необходимы для крепких костей и здоровья сердца. Капуста содержит клетчатку, которая способствует хорошей работе пищеварительной системы и помогает снизить уровень холестерина в крови.

При покупке капусты Роспотребнадзор рекомендует обратить внимание на следующие моменты:

  • листья должны быть свежими и без признаков гниения или повреждений;
  • капуста должна быть тяжелой по весу, что указывает на ее сочность и свежесть;
  • при надавливании на кочерыжку должно быть слышно характерное скрипящее звучание, что указывает на свежесть и сочность овоща.

Ранее специалисты рассказали, как  такой фрукт как ананас может обогатить наш рацион.

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Елена Вебер
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