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Специалисты заявили, что клюквенный сок защитит от коронавируса

Специалисты заявили, что клюквенный сок защитит от коронавируса Фото: pixabay
В "Роспотребнадзоре" считают, что укрепить иммунитет и защититься от коронавируса поможет клюквенный сок благодаря витаминам С, РР, К, В1, В2, множеству органических кислот, микро- и макроэлементов, которые в нем содержатся, сообщает Zakon.kz.

Клюква является универсальным антисептиком. А употребление морсов и соков из ягод клюквы полезно при простудных заболеваниях и в качестве поддержания иммунитета в период эпидемии простудных заболеваний, отметили специалисты Роспотребнадзора.

По их словам, последние исследования показали, что клюквенный сок может помочь защититься и от коронавируса.

Кроме того, клюква способна улучшать аппетит и пищеварение. Еще она обладает слабым мочегонным и бактерицидным действием, поэтому полезна при инфекциях мочеполовой системы. Также регулярное употребление клюквы укрепляет стенки сосудов, снижает уровень холестерина в крови и препятствуют образованию тромбов.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировано более 17 тысяч новых случаев заражения COVID. Преобладающими в России остаются варианты штамма "Омикрон".

А в Казахстан пришел новый штамм коронавируса "Эрис". Это тоже вариация "Омикрона", как и штамм "Пирола".


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