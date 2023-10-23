Специалисты заявили, что клюквенный сок защитит от коронавируса
Клюква является универсальным антисептиком. А употребление морсов и соков из ягод клюквы полезно при простудных заболеваниях и в качестве поддержания иммунитета в период эпидемии простудных заболеваний, отметили специалисты Роспотребнадзора.
По их словам, последние исследования показали, что клюквенный сок может помочь защититься и от коронавируса.
Кроме того, клюква способна улучшать аппетит и пищеварение. Еще она обладает слабым мочегонным и бактерицидным действием, поэтому полезна при инфекциях мочеполовой системы. Также регулярное употребление клюквы укрепляет стенки сосудов, снижает уровень холестерина в крови и препятствуют образованию тромбов.
Ранее сообщалось, что в России зафиксировано более 17 тысяч новых случаев заражения COVID. Преобладающими в России остаются варианты штамма "Омикрон".
А в Казахстан пришел новый штамм коронавируса "Эрис". Это тоже вариация "Омикрона", как и штамм "Пирола".