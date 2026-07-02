Модные детокс-соки попали под критику эндокринолога

Эндокринолог Ана Мария заявила о том, что популярные зеленые соки, которые многие считают полезными для похудения, могут оказаться не лучшим выбором, сообщает Zakon.kz.

Как пишет El Confidencial со ссылкой на эксперта, при приготовлении соков из овощей и фруктов удаляется клетчатка – важный компонент, который замедляет усвоение сахара, помогает дольше сохранять чувство сытости и поддерживает здоровый обмен веществ. В результате организм получает преимущественно сахара, несмотря на наличие витаминов и минералов.

Специалист рекомендует употреблять овощи и фрукты в цельном виде, поскольку именно так организм получает максимум пользы. Она также отметила, что зеленый цвет напитка вовсе не гарантирует его полезность – некоторые такие соки могут содержать довольно много сахара.

Эндокринолог подчеркнула, что для снижения веса не нужно полностью исключать углеводы. Гораздо важнее выбирать натуральные продукты, ограничивать ультрапереработанную пищу и придерживаться сбалансированного рациона. По ее словам, устойчивый результат достигается благодаря здоровым привычкам, а не модным детокс-напиткам.

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