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Осенью все время хочется спать: почему и что делать

Осенью все время хочется спать: почему, причины, что делать Фото: pixabay
В пасмурную осеннюю погоду нас одолевает желание поспать подольше, опоздать на работу, встречу или вовсе никуда не идти и ничего не делать. Всегда ли это связано с ленью, рассказала Zakon.kz врач-эндокринолог Светлана Шокур.

По словам специалиста, осенью уменьшается продолжительность светового дня и для организма это становится дополнительным стрессом. Кроме того, активируются сезонные простудные заболевания.

"Главный фактор, который приводит к осенней хандре, – снижение выработки витамина Д".Светлана Шокур

Врач в публикации "АиФ" уточняет, что витамин Д можно принимать самостоятельно, но в профилактической дозе, указанной в инструкции.

Кроме того, осенью может быть больше стрессовых ситуаций: повышенная нагрузка на работе, начало учебного года и т.д. Для того, чтобы поддержать нервную систему, будет полезен магний.

Магний присутствует во многих продуктах, например, в миндале, во всех зеленых овощах и листовой зелени и др.

Также в осенний период возможно обострение хронических и развитие инфекционных вирусных заболеваний.

В такое время важно добавить в свой рацион витамины-антиоксиданты. Самый известный из них – витамин С, который содержится в цитрусовых продуктах, квашеной капусте, перцах, смородине и т.д. Другой антиоксидант – витамин Е.

"Если человек наблюдает у себя повышенную утомляемость или усталость, профилактически можно сдать общий анализ крови. И уже тогда врач может назначить комплексное обследование, необходимое в конкретном случае".Светлана Шокур

В продолжении доктор отмечает, что осенью важно принимать качественные витамины, сезонные продукты питания и не забывать о необходимости физических нагрузок.

Заниматься спортом желательно минимум 2-3 раза в неделю по часу. Для поддержания бодрости важен режим сна: стараться ложиться в одно и то же время (плюс-минус 30 минут) и так же просыпаться. При этом продолжительность сна для взрослого человека должна составлять не менее 8 часов.

Также обязательно нужно проветривать помещение.

"А вот чего делать не стоит, так это бесконтрольно принимать витамины и БАДы. Из-за этого может ухудшиться общее самочувствие и появиться аллергическая реакция".Светлана Шокур

Злоупотребление кофе и алкоголем также не принесет организму пользы, как и энергетические напитки.

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