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Тепло и радостно: чем дополнить рацион в холода

Тепло и радостно: чем дополнить рацион в холода Фото: pixabay
Российский врач-гастроэнтеролог Анастасия Чижикова рассказала, чем необходимо разнообразить и дополнить ежедневный рацион, чтобы было тепло и радостно, сообщает Zakon.kz.

С наступлением холодного времени года организму требуется больше углеводов, чтобы поддерживать оптимальный уровень теплообмена, и витамин D, нехватка которого ведет к снижению выработки "гормонов радости" серотонина и дофамина. Об этом рассказала специалист-гастроэнтеролог Анастасия Чижикова РИАМО.

"На нашем настроении и пищевом поведении сказывается нехватка магния, хрома и группы витаминов В. Магний участвует во многих жизненно важных процессах, работе нервной и сердечно-сосудистой систем. Хром способствует поддержанию нормального углеводного, жирового и белкового обмена, помогает регулировать работу щитовидной железы, сердца, сосудов. Витамины группы В играют важную роль в обеспечении здоровья нервной системы, печени, кожи и других органов". Анастасия Чижикова

Магний, хром, витамины группы В и большое количество триптофана содержатся в какао-бобах. Врач рекомендует отдавать предпочтение шоколаду с высоким содержанием какао, не менее 70%. Такой шоколад содержит мало сахара. Также необходимые витамины и микроэлементы есть в молочных продуктах, особенно в сыре, а также в мясе, рыбе, бобовых, орехах, икре, морской капусте.

"В качестве замены сладких перекусов можно использовать злаковые батончики, сухофрукты, свежие фрукты и ягоды, овощи (например, кусочки моркови, сельдерея или огурца с гуакамоле, оливковым маслом или йогуртовым соусом), натуральный йогурт с добавлением свежих или замороженных ягод, орехов, меда, цельнозерновой хлеб с сыром, рыбой, мясом и овощами, фруктово-ореховые смеси". Анастасия Чижикова

Витамин D же организм вырабатывает на солнце, отмечает специалист. Поэтому прогулки станут хорошим поводом запастись "солнечным" витамином.

Ранее специалисты рассказали какие витамины помогут справиться с осенней хандрой и ленью.

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