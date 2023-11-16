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Законодательство РК

В Минздраве рассказали, почему опасно самостоятельно проводить обработку от клопов

В Минздраве рассказали, почему опасно самостоятельно проводить обработку от клопов Фото: pixabay
Из-за нашествия клопов казахстанцы стали чаще самостоятельно проводить обработку от клопов и как выяснилось использовать не зарегистрированные препараты, которые уже привели к смертельным отравлениям. Медики напомнили о запретах и дали свои рекомендации, сообщает Zakon.kz

Как сообщили в Минздраве в настоящее время, в Казахстане услуги по обработке домов от клопов оказываются только специализированными компаниями в рамках Закона РК "О разрешениях и уведомлениях". Вместе с тем, сообщаем, что с 1 июля 2024 года вводится лицензирование данного вида услуг.

Однако, препараты, применяемые для их обработки, подлежат государственной регистрации.

Для охраны здоровья и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения граждане должны помнить и соблюдать следующие рекомендации:

  • категорически запрещено самостоятельно проводить обработку, использовать не зарегистрированные препараты, а также предназначенные в ветеринарии и фитосанитарии;
  • для проведения обработки от клопов необходимо обращаться в специализированные компании;
  • совместно с специализированными компаниями перед проведением обработки необходимо информировать администрацию объекта (КСК, ОСИ и др.) и своих соседей по лестничной площадке и стояку сверху и снизу о дате и времени ее проведения, применяемых средствах и мерах предосторожности;
  • специализированные компании обработку проводят при закрытых форточках и окнах. После окончания работы помещение тщательно проветривают в соответствии с инструкцией по применению препарата, до проведения проветривания не оставайтесь дома, а лучше прогуляйтесь на свежем воздухе на время действия препарата.

Как сообщалось ранее, 22 октября в Актау после травли клопов в квартире одной из жительниц дома №14 в 7 микрорайоне отравилась семья. Двое детей погибли. Прокуратура Мангистауской области взяла уголовное дело под контроль.


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