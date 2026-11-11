#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+8°
$
447.52
502.21
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+8°
$
447.52
502.21
5.41
Советы

Опаснее ли предыдущих новый штамм коронавируса, раскрыла врач

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 10:08 Фото: freepik
Российский доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова прокомментировала слухи о том, что новый штамм коронавирусной инфекции (КВИ) опаснее предыдущих, сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнула специалист в беседе с РИА Новости, данных о том, что от этого вируса человек будет сильнее болеть – более тяжелое течение заболевания, увеличились, например, летальные исходы – нет.

"На сегодняшний день ни по данным Всемирной организации здравоохранения, ни по данным исследователей различных органов здравоохранения в разных странах, в том числе и в нашей стране, нет никаких данных по поводу того, что повысилась его опасность", – цитирует издание слова Елены Малинниковой 11 ноября 2026 года.

При этом она отметила, что сейчас у россиян меньше защитных антител к новому штамму коронавирусной инфекции. Поэтому, как считает вирусолог, у них есть риск им заболеть.

Впервые штамм коронавируса PJ.2.1 был обнаружен в мае 2026 года и распространился по нескольким континентам. Как ранее изданию заявили в российском офисе ВОЗ, риск распространения нового штамма в мире возрастает.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 10:08
Новый подштамм COVID-19 набирает обороты: где зафиксирован резкий всплеск

Ранее в Сети появилась информация о якобы вспышке нового штамма коронавируса в Казахстане. На это 23 октября 2026 года отреагировали в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля (КСЭК) Министерства здравоохранения (МЗ) РК. В ведомстве заявили, что эпидемиологическая ситуация в стране остается стабильной, и что циркулирующие варианты коронавируса не являются новыми штаммами и не создают дополнительных рисков для здоровья населения.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
Читайте также
коллаж про пандемию
14:24, 20 декабря 2025
Может ли гонконгский грипп повторить сценарий пандемии коронавируса
Фрукты, супермаркет, маркет, продуктовый, продукты питания
11:56, 05 марта 2026
Тайную опасность популярного фрукта раскрыл врач
вред воды из под крана
12:16, 31 января 2026
Врач-инфекционист объяснил, чем на самом деле опасна вода
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Джастин Бэйли на площадке в синей форме &quot;Барыса&quot;
11:36, Сегодня
Джастин Бэйли из "Барыса" продолжает лидировать в бомбардирской гонке КХЛ
Сирил Ган
11:20, Сегодня
Без Волкова: Ган готов бросить вызов после боя с Хокитом за титул
Александр Зверев и Карлос Алькарас выступят на Кубке Лэйвера - 2027
11:00, Сегодня
Александр Зверев и Карлос Алькарас выступят на Кубке Лэйвера - 2027
Элина Свитолина поднимает вверх руки
10:41, Сегодня
Свитолина раскрыла план на игру с Муховой после поражения от Андреевой в Индиан-Уэллсе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: