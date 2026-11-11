Опаснее ли предыдущих новый штамм коронавируса, раскрыла врач

Российский доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова прокомментировала слухи о том, что новый штамм коронавирусной инфекции (КВИ) опаснее предыдущих, сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнула специалист в беседе с РИА Новости, данных о том, что от этого вируса человек будет сильнее болеть – более тяжелое течение заболевания, увеличились, например, летальные исходы – нет.

"На сегодняшний день ни по данным Всемирной организации здравоохранения, ни по данным исследователей различных органов здравоохранения в разных странах, в том числе и в нашей стране, нет никаких данных по поводу того, что повысилась его опасность", – цитирует издание слова Елены Малинниковой 11 ноября 2026 года.

При этом она отметила, что сейчас у россиян меньше защитных антител к новому штамму коронавирусной инфекции. Поэтому, как считает вирусолог, у них есть риск им заболеть.

Впервые штамм коронавируса PJ.2.1 был обнаружен в мае 2026 года и распространился по нескольким континентам. Как ранее изданию заявили в российском офисе ВОЗ, риск распространения нового штамма в мире возрастает.

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Ранее в Сети появилась информация о якобы вспышке нового штамма коронавируса в Казахстане. На это 23 октября 2026 года отреагировали в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля (КСЭК) Министерства здравоохранения (МЗ) РК. В ведомстве заявили, что эпидемиологическая ситуация в стране остается стабильной, и что циркулирующие варианты коронавируса не являются новыми штаммами и не создают дополнительных рисков для здоровья населения.