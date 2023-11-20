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Российский врач рассказал, как правильно закаляться

Врач рассказал, как правильно закаляться Фото: freepik
Российский доктор Александр Мясников, как укрепить организм с помощью закаливания, сообщает Zakon.kz

По информации "Общественной службой новостей" Мясников заявил, что начать закаляться никогда не поздно и это стопроцентно подходит всем.

"Понятно, если вы человек с хроническими болезнями, любите тепло и даже лицо умываете теплой водой по утрам, вам будет тяжело. Надо начинать с малого", - сказал врач.

По его словам первое, что нужно это правильно одеваться.

"Летом на взрослом должен быть один слой одежды, максимум два, зимой - два-максимум три", - пояснил он.

Развеял врач и миф "Голова в холоде, ноги в тепле". Он подчеркнул, что через голову идёт через 20% нашего теплообмена. Если вы пойдёте без шапки не закалённым, это может вызывать определенные проблемы.

Доктор Мясников советует проветривать жилье, ходить дома босиком и с каждым разом усложнять задачу, например, поставить себе цель научиться обливаться холодной водой. "Сначала мыться чуть теплой, постепенно снижать температуру и приучить себя к холодной", - сказал Мясников, добавив, что холодная вода - это источник здоровья.

При этом он подчеркнул, что начинать закаляться нужно до сезона простуд. 

Ранее российский врач-гастроэнтеролог Анастасия Чижикова рассказала, чем необходимо разнообразить и дополнить ежедневный рацион, чтобы было тепло и радостно.

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