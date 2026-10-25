Риновирус может вызвать осложнения: кто в группе риска
По словам специалиста "Газете.Ru", риновирус – одна из наиболее частых причин простуды. Из-за относительно легких симптомов человек может "не замечать" болезнь и не соблюдать постельный режим.
"В отличие от риновирусной инфекции, грипп чаще начинается резко, с высокой температуры, выраженной слабости и ломоты в теле. Однако точно определить возбудителя только по симптомам нельзя: при необходимости для этого проводят тестирование", – рассказала врач.
По словам Анны Баландиной, для большинства взрослых риновирусная инфекция проходит без осложнений. Она обычно проявляется чиханием, заложенностью носа и обильными водянистыми выделениями, а температура у взрослых часто остается нормальной или повышается незначительно.
Однако у детей она может вызывать отит, бронхит и бронхиолит. В зоне повышенного риска также люди с бронхиальной астмой и хроническими заболеваниями легких. У них риновирус способен провоцировать обострения, усиливать кашель и вызывать одышку.
При первых симптомах врач рекомендует снизить нагрузку, больше отдыхать, регулярно проветривать помещение и пить достаточно жидкости. Если состояние ухудшается, необходимо обратиться за медицинской помощью.
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