Как снизить температуру: советы врача

Врач рассказала, что нельзя понижать температуру обтираниями водкой и уксусом. Старый народный метод может быть опасным, особенно для детей, сообщает Zakon.kz.

Многие привычные для людей способы справляться с высокой температурой являются ошибочными, рассказала аллерголог-иммунолог Евгения Паршина. Главные ошибки при сбивании температуры она перечислила в беседе с изданием aif.ru.

"Важно понимать, что при неправильном разведении уксуса растут риски ожогов кожи или слизистых, а также возможно и серьезное отравление организма. При нем проявятся такие симптомы, как тошнота или даже рвота, боли и другие. Водка также чревата отравлением организма из-за попадания ее через кожу в кровь", — объяснила иммунолог.

Кроме того, продолжила Паршина, не нужно сбивать температуру при невысоких цифрах (до 38 градусов), чтобы иммунитет мог побороть болезнь.

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"Если температура 38 и даже выше переносится нормально, нет серьезного ухудшения состояния, отсутствует ощущение ломоты в теле, тогда можно подождать. Но если у человека даже при показателе 37 и чуть выше плохое состояние, ему тяжело, у него присутствует сильная общая слабость, всего ломает, тогда не надо дожидаться — сбивать температуру следует сразу", — уточнила врач.

Также иммунолог предупредила об опасности передозировки жаропонижающими при попытках снизить температуру до 36,6 градуса.

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