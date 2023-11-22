Как снизить температуру: советы врача
Многие привычные для людей способы справляться с высокой температурой являются ошибочными, рассказала аллерголог-иммунолог Евгения Паршина. Главные ошибки при сбивании температуры она перечислила в беседе с изданием aif.ru.
"Важно понимать, что при неправильном разведении уксуса растут риски ожогов кожи или слизистых, а также возможно и серьезное отравление организма. При нем проявятся такие симптомы, как тошнота или даже рвота, боли и другие. Водка также чревата отравлением организма из-за попадания ее через кожу в кровь", — объяснила иммунолог.
Кроме того, продолжила Паршина, не нужно сбивать температуру при невысоких цифрах (до 38 градусов), чтобы иммунитет мог побороть болезнь.
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"Если температура 38 и даже выше переносится нормально, нет серьезного ухудшения состояния, отсутствует ощущение ломоты в теле, тогда можно подождать. Но если у человека даже при показателе 37 и чуть выше плохое состояние, ему тяжело, у него присутствует сильная общая слабость, всего ломает, тогда не надо дожидаться — сбивать температуру следует сразу", — уточнила врач.
Также иммунолог предупредила об опасности передозировки жаропонижающими при попытках снизить температуру до 36,6 градуса.
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