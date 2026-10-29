#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+7°
$
457.09
508.42
5.67
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+7°
$
457.09
508.42
5.67
Советы

Не обязательно 36,6: врач назвала нормы температуры тела

градусник, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 12:58 Фото: pixabay
Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала о том, что температура у человека 36,6 – это не обязательный нормальный показатель. Диапазон нормы температуры тела может колебаться, сообщает Zakon.kz.

По словам врача, он составляет от 35,5 до 37,2 градусов. Причем у женщин и мужчин температура тела отличается.

"У женщин температура в среднем выше, чем у мужчин (примерно на 0,1–0,5 градуса). А у некоторых людей температура постоянно ниже среднего. Чаще всего это просто индивидуальная особенность. Реже – признак сниженной функции щитовидной железы, анемии или других состояний. Если при этом нет симптомов (слабости, зябкости, набора веса и т. д.) – обычно ничего страшного. Но если температура заметно снизилась по сравнению с обычной или повторно опускается ниже 35 °C, стоит обратиться к врачу", – написала Павлова в своем Telegram-канале.

Кроме того, у женщин температура постоянно меняется: поднимается после овуляции, снижается перед менструацией, а в перименопаузе добавляются приливы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее врач перечислил продукты, которые помогут поддержать иммунитет осенью.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
Читайте также
Летние отеки: когда это норма, а когда пора к врачу
18:28, 16 июля 2026
Летние отеки: когда это норма, а когда пора к врачу
Эндокринолог рассказала, как правильно мыться
07:45, 22 марта 2024
Эндокринолог рассказала, как правильно мыться
Врач рассказала, с чего нужно начинать день
05:54, 04 апреля 2024
Врач рассказала, с чего нужно начинать день
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Хрвое Илич на презентации
13:27, Сегодня
Без пяти футболистов основы сыграет "Елимай" против "Окжетпеса" в КПЛ
Чемпионат мира по борьбе
13:03, Сегодня
Поражением завершилась схватка Осимжана Дастанбека против топового армянина на ЧМ в Астане
Андрей Карпович под дождем на матче
13:01, Сегодня
Андрей Карпович покинул пост главного тренера "Елимая"
Казахстан ө Беларусь
12:50, Сегодня
Объявлен расширенный состав юношеской сборной Казахстана по хоккею на турнир в Беларуси
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: