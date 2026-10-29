Не обязательно 36,6: врач назвала нормы температуры тела

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала о том, что температура у человека 36,6 – это не обязательный нормальный показатель. Диапазон нормы температуры тела может колебаться, сообщает Zakon.kz.

По словам врача, он составляет от 35,5 до 37,2 градусов. Причем у женщин и мужчин температура тела отличается.

"У женщин температура в среднем выше, чем у мужчин (примерно на 0,1–0,5 градуса). А у некоторых людей температура постоянно ниже среднего. Чаще всего это просто индивидуальная особенность. Реже – признак сниженной функции щитовидной железы, анемии или других состояний. Если при этом нет симптомов (слабости, зябкости, набора веса и т. д.) – обычно ничего страшного. Но если температура заметно снизилась по сравнению с обычной или повторно опускается ниже 35 °C, стоит обратиться к врачу", – написала Павлова в своем Telegram-канале.

Кроме того, у женщин температура постоянно меняется: поднимается после овуляции, снижается перед менструацией, а в перименопаузе добавляются приливы.

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