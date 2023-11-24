Кому Новый год принесет судьбоносные встречи

Российский астролог Тамара Глоба рассказала, что в год Зеленого Деревянного Дракона получат в награду спокойную и удачную жизнь три представителя зодиакального круга. Это Овны, Козероги и Рыбы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет TopNews, для Овнов 2023 год выдался активным и напряженным, поэтому звезды предоставят представителям знака возможность передохнуть и определиться со своими желаниями. Овны обретут поддержку своих близких, смогут встретить вторую половину. Финансовая ситуация будет стабильной, а исполнение рабочих обязанностей не будет сопряжено со стрессами и переработками.

Для Козерогов наступающий год также станет благополучным и удачным. Изрядно потрудившиеся в предыдущие 12 месяцев представители знака смогут жить безбедно, пожиная плоды своих прошлых свершений. Удастся навести порядок и в личной жизни, в которой из-за напряженного графика возникло множество проблем. Также судьбоносные встречи ждут одиноких Козерогов.

Рыбам в 2023-м году пришлось непросто. Складывается ощущение, что из-за обилия проблем представители знака потеряли уверенность в собственных силах и переживают период спада. Новый год принесет Рыбам долгожданное признание: их таланты будут оценены по достоинству, а начинания получат развитие. Рожденным под данным созвездием людям полностью удастся преодолеть негативное влияние прошлого и без особого труда добиться впечатляющих успехов.

Ранее астролог рассказал, для кого наступает полоса сложных событий.