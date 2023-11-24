Личный автомобиль или такси: что выгоднее

Такси и личный автомобиль – два наиболее популярных варианта передвижения. У каждого из них есть свои особенности как по использованию, так и в финансовом плане. Оба варианта передвижения имеют сторонников и противников, которые, отстаивая свои позиции, готовы приводить весомые аргументы.

Попробуем и мы разобраться в этом вопросе.

Такси – вид общественного транспорта, который действует практически в каждом городе. Причем чем больше населенный пункт, тем значительнее конкуренция. Следовательно, и услуги будут предоставляться лучше. В чем же выгоды перемещения на такси и есть ли у него недостатки?

Плюсы

Главное преимущество такси – круглосуточный сервис. Машину можно заказать в любое необходимое время. Причем ждать подачи не придется слишком долго. Если служба предлагает подобную услугу, то можно поставить заказ на определенное время. В указанный момент такси будет ожидать своего клиента. Кроме того, в больших городах практикуется возможность выбора класса автомобиля. Ответственные службы предлагают разнообразные дополнительные сервисы: автокресло для ребенка, трезвый водитель (доставка машины клиента по указанному адресу) и др. К другим плюсам относят:

возможность перемещения в нужное место, независимо от возраста, состояния здоровья;

выгодные тарифы. Особенно при наличии в городе нескольких конкурирующих компаний. Также отсутствуют дополнительные траты, которые присутствуют при эксплуатации собственного автомобиля;

наличие бонусных скидок или бесплатных поездок, другие приятные презенты постоянным клиентам;

удобные варианты вызова такси. Кроме заказа в телефонном режиме, можно воспользоваться приложением в своем гаджете;

безопасность и комфорт перемещения. Ответственные компании набирают на работу только опытных, хорошо знающих город водителей. Они могут выбрать оптимальный маршрут и доставят клиента в нужную точку в оптимальные сроки.

Минусы

Они в первую очередь зависят от степени ответственности выбранной компании. Ведь всегда остается вероятность, что на вызов приедет малоопытный или невежливый и безответственный водитель. Не исключены и задержки при подаче машины. Особенно это характерно для часов пик, когда спрос на такси возрастает. Чтобы не получить неприятные впечатления от обслуживания, уточняйте значимые для себя моменты сразу при заказе.

Личный автомобиль

Свой автомобиль – мечта многих. Он обеспечивает особый статус, особенно если марка престижная. Однако его приобретение сопряжено с целым рядом достоинств и недостатков. Так что, стоит ли делать подобную покупку, каждый решает самостоятельно.

Плюсы

Главное преимущество своей машины – свобода перемещения. Можно поехать в любую точку страны или за ее пределы в удобное время, без привязки к сторонней компании. К другим достоинствам использования личного авто относят:

максимальный уровень комфорта. Можно настраивать кондиционер под свои потребности, слушать любимую музыку;

безопасность. Водитель сам следит за исправностью своего автомобиля. Ведь от этого зависит его жизнь и здоровье;

возможность не переживать за ребенка. Часто в машинах такси отсутствуют специальные кресла для детей. Также, путешествуя с ребенком, можно создать для него комфортный температурный режим;

простоту транспортировки грузов. Не каждый таксист согласится загрузить в багажник коробки с вещами, стройматериалы или другие объемные предметы. Свой автомобиль можно эксплуатировать, исходя из личных предпочтений и потребностей.

Минусы

Решая, что дешевле: такси или своя машина, нужно помнить о сопряженных с последней расходах. И это не только значительная сумма на приобретение. Ведь сразу же нужно будет позаботиться о ее оформлении и страховании. Далее регулярные вложения нужны будут на обслуживание, замену резины и расходных материалов, ремонты. Кроме финансовых затрат, все это требует времени, а иногда и нервов. Также не забывайте, что, приехав на место назначения, придется машину припарковать, а в большом городе это не всегда получается быстро сделать.

Что выбрать

Исходя из перечисленных выше достоинств и недостатков, решая, что выгоднее: своя машина или такси, следует исходить из особенностей использования транспортного средства. Личный автомобиль подойдет тем, кто получает истинное удовольствие от процесса вождения, ездит регулярно, включая путешествия на длительные расстояния. При этом он не боится лишних расходов и готов тратить время на посещение СТО или самостоятельное копание в автомобиле. Такси – идеальный транспорт для нерегулярных поездок. Он востребован у тех, кто хочет быстро и без лишних нервов добраться из одной точки города в другую.

Альтернативные варианты

Иногда в споре, что выгоднее: машина или такси, нет победителя. Зачастую в больших городах поездки сопровождаются длительными стояниями в пробках. В таких случаях стоит поискать альтернативы.

Общественный транспорт, метро

Самый доступный в финансовом плане вид транспорта – автобус. Стоимость билета невысока. Однако комфортной поездку не назовешь, особенно если нужно добраться на работу или учебу в час пик. Чтобы не стоять в городских заторах, можно воспользоваться метро (если оно есть). Этот вид транспорта считается наиболее быстрым и экономичным.

Двухколесный транспорт

Чтобы не зависеть от ситуации на дороге, молодежь предпочитает использовать собственные средства передвижения. Все большим спросом пользуются компактные складные велосипеды и электросамокаты или электроскутеры. Последние даже не требуют особых физических усилий. Конечно, детей в детсад или школу на таком транспорте не отвезешь, но активной молодежи он очень подходит.

Чтобы сделать для себя окончательный вывод, выгодно ли иметь машину или все же предпочесть пользоваться услугами такси, следует тщательно проанализировать свои потребности. Если в основном перемещения осуществляются в пределах города, то все же стоит остановиться на наемном транспорте. Собственное авто обеспечивает свободу перемещения. Оно удобно для поездок с комфортом на дальние расстояния, за город. Жителям шумных мегаполисов стоит задуматься и об альтернативных видах транспорта. Зачастую это практичнее и быстрее.