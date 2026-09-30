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Советы

Как не купить машину с сюрпризом: важная памятка для покупателей б/у авто в Казахстане

Пробки, машины, автомобили, трафик, дорога, пробка, перегруженный трафик, перегруженные дороги, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 10:03 Фото: Zakon.kz
В АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) сегодня, 30 сентября 2026 года, выпустили полезную памятку, напомнив казахстанцам о том, как проверить историю владения автомобилем онлайн, сообщает Zakon.kz.

Специалисты уточняют, что узнать историю владения автомобилем в Казахстане можно на портале eGov.kz и через мобильное приложение eGov Mobile.

Так, в сервисе "История владения авто" доступны сведения о:

  • марке автомобиля и годе выпуска;
  • объеме двигателя, цвете кузова и дополнительном оборудовании;
  • дате первичной регистрации автомобиля в Казахстане;
  • количестве прежних владельцев и датах перерегистрации;
  • наличии залогов и других обременений.

Так, на портале eGov.kz необходимо авторизоваться, выбрать сервис "История владения авто", затем указать госномер автомобиля и номер техпаспорта.

В eGov Mobile выберите "Услуги" → "Вождение и транспорт" → "История владения авто", затем введите госномер автомобиля и номер техпаспорта.

Подробную пошаговую инструкцию смотрите в этом видео.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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