Как не купить машину с сюрпризом: важная памятка для покупателей б/у авто в Казахстане
Фото: Zakon.kz
В АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) сегодня, 30 сентября 2026 года, выпустили полезную памятку, напомнив казахстанцам о том, как проверить историю владения автомобилем онлайн, сообщает Zakon.kz.
Специалисты уточняют, что узнать историю владения автомобилем в Казахстане можно на портале eGov.kz и через мобильное приложение eGov Mobile.
Так, в сервисе "История владения авто" доступны сведения о:
- марке автомобиля и годе выпуска;
- объеме двигателя, цвете кузова и дополнительном оборудовании;
- дате первичной регистрации автомобиля в Казахстане;
- количестве прежних владельцев и датах перерегистрации;
- наличии залогов и других обременений.
Так, на портале eGov.kz необходимо авторизоваться, выбрать сервис "История владения авто", затем указать госномер автомобиля и номер техпаспорта.
В eGov Mobile выберите "Услуги" → "Вождение и транспорт" → "История владения авто", затем введите госномер автомобиля и номер техпаспорта.
Подробную пошаговую инструкцию смотрите в этом видео.
Ранее казахстанцам рассказывали об основных этапах первичной регистрации транспортных средств, приобретенных у официальных дилеров на территории Казахстана.
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