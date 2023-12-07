Рукоделие как путь к снижению стресса через творчество

Когда хочется отдохнуть от повседневной суеты и перезагрузиться, можно заняться древним занятием – рукоделием. Оно отлично помогает разгрузить мозг, забыть, что было вчера и что будет завтра, погрузиться в настоящий момент и вернуться к себе.

Как известно, именно творчество лучше всего помогает справиться со стрессом и поддерживает ментальное здоровье. К тому же рукоделие – это своего рода медитация, которая избавляет от депрессии, тревожности и негативных мыслей, возвращает вдохновение и радость в жизни.

С каждым днем появляется все больше видов рукоделия. Zakon.kz собрал несколько видов занятий, которые популярны по сей день.

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Вышивание. Один из известных видов рукоделия – это вышивание. Сейчас можно приобрести готовый набор и картину, которую нужно вышить на ткани. Если вы любите дополнять и украшать свой образ, можно вышить красивый значок на одежде, например, букву своего имени. Для вышивания нужно верно подобрать нитки, иглы, ткани и принты.

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Рисование. Для тех, кто любит рисовать, хорошо подойдет картина по номерам. Занятие скрасит вечера и погрузит в творческий процесс. Можно подобрать картину, которая радует ваш глаз, и в результате вы получите красивое украшение интерьера. Нелишним будет сходить на мастер-класс по рисованию, вы также вернетесь с атрибутом декора, сделанного своими руками. В живописи есть разные виды технологий мастерства, можете подобрать то, что интересно именно вам.

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Макраме. Для занятия техникой макраме нужны веревки и шнуры. При помощи узлов и переплетений можно сделать плоские изделия и одежду, например, кашпо для растений, сумки, панно на стену, жилетки и много другое. При плетении обычно используют белые и бежевые шнуры и веревки, можно выбрать и яркие цвета, чтобы добавить красок в квартире. Плюс изделия макраме создают уют и теплую атмосферу дома.

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Скрапбукинг. Еще одна арт-терапия, которой легко заниматься, это скрапбукинг, "книга из вырезок". Это вид рукоделия для оформления семейных и личных альбомов. К примеру, можно оформить дневник памяти путешествий, где вы прикрепляете все атрибуты вашей поездки, билеты, фото, засушенные цветы и другое. Рукоделие поможет почувствовать себя творцом, создать семейную историю и сохранить воспоминания. Искусство оформления не требует специальных навыков, можно фантазировать, как душе угодно.

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Шитье. Это занятие позволит совместить приятное с полезным. Например, подшить вещи родных или привести в порядок свои вещи. Если вы сильно увлекаетесь шитьем, можно купить специальную швейную машинку и шить разную одежду. Приловчившись, можно даже зарабатывать на своем хобби.

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Оригами. Древнее японские искусство складывания фигурок из бумаги отлично подойдет как мужчинам, так и женщинам. Рукоделие развивает мелкую моторику и не требует больших затрат, только цветную бумагу. В технике оригами можно сделать сувениры, новогодние украшения, атрибуты декора. Есть множество пошаговых инструкций, которые помогут сделать именно ту фигуру, которой вы хотите украсить дом.

Наверно, еще не создали лучшего лекарства для поддержки эмоционального состояния, чем хобби. Если вы чувствуете, что динамичная жизнь не дает вам наслаждаться простыми моментами, рекомендуем опробовать понравившиеся виды рукоделия. Сегодня творчество выступает как лучший способ борьбы со стрессом, главное – подобрать именно то, что близко вашей душе.

С еще одной интересной подборкой хобби можно ознакомиться здесь.