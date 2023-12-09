Как отличить хорошую пломбу от плохой

Врач-стоматолог Луиза Автандилян рассказал о том, что существует несколько важных критериев для отличия хорошей пломбы от плохой – например, в случае использования некачественного материала или неправильной установки специалистом

Эксперт рассказала "Газете.Ru", что хорошая пломба должна быть изготовлена из качественных материалов, которые обладают высокой прочностью и долговечностью. К таким материалам относятся светоотверждаемые композиты, стеклоиономеры и керамические вкладки.

Она также подчеркнула, что плохие пломбы быстро теряют свой цвет и форму, а также плохо прилегают к зубной ткани.

"Хорошая пломба обычно не выделяется на фоне зуба – она должна быть незаметной и иметь естественный оттенок. Правильно установленная пломба сохраняет анатомическую форму зуба со всеми его фиссурами и бугорками", – подчеркнула врач.

Как уточнила специалист, к основным отличиям качественной пломбы она также отнесла правильно сформированные контактные пункты. Хорошая пломба должна иметь гладкую поверхность и не чувствоваться во рту, хорошо вписывается в прикус и не мешает верхнему и нижнему зубным рядам смыкаться.

"Самым главным признаком, по которому можно отличить хорошую пломбу от некачественной, является отсутствие болезненных или дискомфортных ощущений после пломбирования", – заключила Луиза Автандилян.

Ранее стоматолог посоветовал удалять зубы мудрости для коррекции прикуса.