Как отличить хорошую пломбу от плохой
Эксперт рассказала "Газете.Ru", что хорошая пломба должна быть изготовлена из качественных материалов, которые обладают высокой прочностью и долговечностью. К таким материалам относятся светоотверждаемые композиты, стеклоиономеры и керамические вкладки.
Она также подчеркнула, что плохие пломбы быстро теряют свой цвет и форму, а также плохо прилегают к зубной ткани.
"Хорошая пломба обычно не выделяется на фоне зуба – она должна быть незаметной и иметь естественный оттенок. Правильно установленная пломба сохраняет анатомическую форму зуба со всеми его фиссурами и бугорками", – подчеркнула врач.
Как уточнила специалист, к основным отличиям качественной пломбы она также отнесла правильно сформированные контактные пункты. Хорошая пломба должна иметь гладкую поверхность и не чувствоваться во рту, хорошо вписывается в прикус и не мешает верхнему и нижнему зубным рядам смыкаться.
"Самым главным признаком, по которому можно отличить хорошую пломбу от некачественной, является отсутствие болезненных или дискомфортных ощущений после пломбирования", – заключила Луиза Автандилян.
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