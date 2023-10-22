Зубы мудрости: нужно ли их лечить или лучше сразу удалять

Стоматолог посоветовал удалять зубы мудрости для коррекции прикуса, сообщает Zakon.kz.

Показания к удалению зубов мудрости перечислил в Telegram-канале "Зубной канал" стоматолог-хирург Виктор Галяс. Он посоветовал удалять "восьмерки" для исправления неправильного прикуса.

"Есть ряд показаний к удалению зубов мудрости. Например, когда зуб мудрости разрушился и болит или его лечение прошло неудачно. Либо "восьмерка" только прорезывается, а мы уже понимаем, что ровно она не вырастет", – написал специалист.

Галяс призвал также удалять зубы мудрости во время работы над прикусом, это поможет освободить место для смещения других зубов. Такое решение по показаниям может принять врач-ортодонт, когда он составляет схему ортодонтического или ортопедического лечения.

"Если же у пациента нет верхней восьмерки, есть нижняя, при этом каких-то функциональных изменений не произошло, лечебных процессов не планируется, это не меняет ему прикус, не создает каких-то дополнительных точек соприкосновения с другими зубами, то мы просто наблюдаем. Так что к вопросу удаления зубов мудрости мы подходим очень избирательно и индивидуально", – добавил Виктор Галяс.



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