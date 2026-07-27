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Советы

Как перехитрить собственный мозг и уснуть без снотворного, рассказала психолог

Фото: magnific, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 00:47 Фото: magnific
Американский психолог предложила простой когнитивный метод для быстрого засыпания. Специалист советует переключить мозг с тревожных мыслей на скучную, но увлекательную задачу, передает Zakon.kz.

Ее метод раскрыло издание Yahoo. Чтобы быстро уснуть, Харрис посоветовала придумать любую категорию предметов или явлений, а затем начать вспоминать слова которые входят в эту категорию, с одним уточнением: они должны идти в алфавитном порядке.

Например, для категории "продукты" это могут быть слова "арбуз", "баклажан", "ветчина", "грибы" и так далее.

"Это одновременно достаточно скучно и достаточно увлекательно для того, чтобы не возбуждать другие части мозга", – объяснила принцип этого способа специалист.

Психолог уточнила, что ее лайфхак – это немного модифицированный вариант так называемой когнитивной перетасовки, метода, придуманного философом Люком П. Бодуэном в 1989 году.

В оригинале Бодуэн рекомендовал дать загруженному мозгу нейтральную задачу: взять любое слово, а затем придумывать другие не связанные между собой слова так, чтобы они начинались на каждую из букв первого слова.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее сообщалось, что 157-килограммовый мужчина изменил всего две вещи и стал неузнаваем.

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Канат Болысбек
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