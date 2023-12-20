Ретроградный Меркурий и русло безмятежности: гороскоп на неделю

Ретроградный Меркурий все еще сильно влияет на положение дел: ускориться или замедлиться – все зависит от знака зодиака, сообщает Zakon.kz.

Казалось бы, гороскоп на неделю должен полниться советами, как поскорее подвести итоги года. Однако есть большое "но" в виде ретроградного Меркурия, который продолжит знатно тормозить все процессы. Впрочем, существует способ перехитрить систему – замедлиться и успокоиться самим, направив энергию в русло безмятежности. Как это сделать правильно лично вам? Рассказал Bazaar.



Овны, на этой неделе вы будете казаться окружающим настолько убедительными, что самое время налаживать долгосрочные отношения. Смело выдвигайте все свои требования и предложения – к вам обязательно прислушаются и пойдут навстречу. Параллельно с этим старайтесь побольше отдыхать. Вам нужно как следует набраться сил перед Новым годом.

Тельцы, вас, к сожалению, одолеют-таки сомнения. Что удивительно, познать их природу вам так и не удастся. Что делать? Нащупывать внутренние опоры или обращаться за советами к семье. Впрочем, ваше эмоциональное состояние придет в норму уже к четвергу, когда вы сможете окончательно расслабиться и отпустить спорные ситуации.

Близнецы, звезды настоятельно просят вас не вмешиваться в сомнительные авантюры и уж тем более не лезть с непрошеными советами к окружающим. К тому же у вас и своих забот накопилось немало, начиная от внешнего преображения и заканчивая подготовкой дома к праздникам. Держите фокус внимания на собственных потребностях, и тогда вам попросту не будет дела до чужих проблем.

Раки, неделю придется начать очень активно: и быт потребует вмешательства, и завал на работе больше не терпит отлагательств. Чтобы успеть все и не выгореть, придерживайтесь правила 50 на 50, комбинируя физическую и умственную активность с отдыхом. Это поможет вам остаться бодрыми к 31 декабря.

Львы, вам предстоит сделать последний рывок, чтобы успеть поставить точку во всех запланированных делах. При этом не стоит менять приоритетность в задачах. Если вы договорились о свидании, то ни в коем случае не откладывайте встречу на фоне аврала на работе. И наоборот! Продержитесь до конца недели, когда вы сможете выдохнуть и полноценно отдохнуть.

Девы, звездам совершенно понятно ваше желание отключить телефон и спрятаться под одеялом в мягкой постели. Но дела зовут! Чтобы не сорваться, устройте себе разгрузочный день в среду или в четверг. А еще к месту окажутся свидания или флирт, которые сделают легче ваши мысли. Пора настраиваться на романтическую волну.

Весы, несмотря на суету вокруг, вас ждет ровная и спокойная неделя. Однако звезды не рекомендуют тратить это время на сплошные удовольствия. Постарайтесь чередовать дни отдыха с заботами, которые обычно обрушиваются на нас в канун праздников. Например, вы можете заранее закупить продукты к праздничному столу.

Скорпионы, ваш внутренний накал эмоций чувствуется за километр. Да, ретроградный Меркурий доставляет много неудобств, но этот период нужно просто пережить. Постарайтесь не усугублять свое положение конфликтами с окружающими, даже если вас так и подрывает дерзко ответить или пристыдить собеседника.

Стрельцы, гороскоп на неделю советует вам провести это время с близкими и дорогими сердцу людьми. Правда, это не панацея от конфликтов. Кто-то из окружения может прийти на встречу с вами в плохом настроении. Ваша задача – найти и предложить компромисс, чтобы не портить радость момента. А еще звезды не рекомендуют вам тратить деньги на вредные привычки или сомнительные соблазны. Иначе есть риск сбить финансовый поток, который только начал набирать обороты.

Козероги, запомните: будни – для работы, выходные – для семьи. Конечно, вы вправе распоряжаться своим временем так, как пожелаете, но на этой неделе лучше прислушаться к звездам. Для чего? Чтобы контролировать события вокруг. Ведь стоит вам отклониться от заданного курса, как многое начнет сыпаться у вас на глазах.

Водолеи, к вам в дверь неожиданно постучится человек из прошлого. Это может быть как бывший любовник, так и друг, с которым ваши пути разошлись по тем или иным причинам. Звезды в этом случае советуют вам не изменять своим первоначальным решениям. Хотя желание дать второй шанс и помочь человеку исправить свои ошибки будет сумасшедшим. Но дело того не стоит.

Рыбы, неделя окажется довольно суетной, отчего вам может показаться, что каждый второй на вас ездит. А вы это очень не любите. Поэтому совершенно очевидно, что ваше настроение будет, мягко говоря, переменчивым. Старайтесь трезво оценивать ситуацию и не нагружать себя лишними делами. А еще не забывайте говорить "нет", если чувствуете, что чужие просьбы вас обременят.

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