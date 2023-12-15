Полезные спортивные добавки для тех, кто хочет красивый рельеф

К сожалению, до сих пор не изобретены волшебные таблетки, которые бы на глазах заставили таять жир, а мышцы – становиться красивыми и рельефными. Однако правильно составленная программа тренировок в спортзале в сочетании со здоровым питанием способна значительно улучшить фигуру.

Также чтобы сделать ее подтянутой и привлекательной, хорошими помощниками станут полезные спортивные добавки.

Зачем нужны спортивные добавки

Исходя из самого слова, понятно, что добавки – это не полноценная замена качественного рациона. Их задача состоит в балансировке питания. Они помогают получить все необходимые для правильного развития и функционирования организма вещества в нужных количествах. Так, в питание для рельефа мышц мужчине следует вводить достаточно белка. Ведь это основной строительный материал. Получать нужную массу белка из обычной пищи не всегда эффективно. Более простой способ – приготовить вкусный и питательный протеиновый коктейль. Кроме того, ответственные производители спортивных добавок используют в своих формулах вещества, которые легче усваиваются организмом. Однако важно помнить, что они создаются с учетом потребностей организма, подвергающегося регулярным физическим нагрузкам. Без этого они будут малоэффективны.

Полезные добавки

Мультивитамины

Нехватка минералов и витаминов сказывается на самочувствии любого человека. Ввиду повышенных нагрузок они особенно важны для тех, кто регулярно занимается спортом. Конечно, нужные элементы можно получать из продуктов питания. Но специально разработанные мультивитаминные комплексы учитывают потребность в каждом полезном компоненте и предлагают их в наиболее удобной, легкоусвояемой форме.

Протеин

Это один из наиболее популярных у спортсменов БАД. Ведь известно, что активное построение мышц возможно, только если организм получает не менее 1,5-2 г белка на каждый килограмм массы. "Баночный" протеин прост в использовании и легко усваивается. Очевидная польза таких спортивных добавок состоит в ускорении восстановления травмированных мышечных волокон, способствовании росту мышц. Различают разные виды сывороточного протеина:

казеин. Усваивается дольше всего, рекомендуется употреблять его на ночь;

концентрат. Подходит для приготовления пищи, например, коктейлей или мороженого;

изолят. Усваивается за 15-20 минут, применяется перед тренировками;

гидролизат. Употребляют после физических нагрузок.

Углеводы

Они способствуют поддержанию высокого уровня энергии, увеличению выносливости и более быстрому восстановлению после тренировок. Их употребление за 1-3 часа до предполагаемых интенсивных нагрузок обеспечивает организм достаточным количеством глюкозы. Для поддержания оптимального водно-солевого баланса, улучшения усвоения углеводов во время физических тренировок разработаны специальные добавки – изотоники.

Креатин

Это производная аминокислот, которая вырабатывается в поджелудочной железе и печени. Она участвует в энергетическом обмене нервных и мышечных клеток. Это природный энергетик, который обладает накопительным действием. Его регулярное употребление в сочетании с физической активностью приводит к росту мышечной массы и увеличению силовых показателей. Прием без занятий спортом ведет к набору веса. Дополнительный плюс этой добавки – приемлемая цена. В продаже имеются разные формы, которые производители расхваливают как самые лучшие. Однако проверенным временем и самым доступным является креатин моногидрат.

Рыбий жир

Это источник полезных жирных кислот. Они важны для уменьшения жировых отложений, поддержания мышечной массы, укрепления хрящевых тканей, снижения воспаления связок и суставов, повышения уровня тестостерона, а следовательно, выносливости. Также омега-3 необходима для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы.

Спортивные добавки предлагаются в виде порошков, таблеток или энергетических батончиков. Их главная задача – сбалансировать питание активно тренирующегося человека, помочь быстрее приобрести рельефные мышцы, красивое тело. Однако они эффективны только в комплексе с нагрузками и специальными диетами. Будьте внимательны, выбирайте только качественные продукты, работайте над собой и мечта станет реальностью.